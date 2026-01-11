90% людей роблять помилку: що треба робити спочатку – пилососити чи витирати пил
- Фахівці рекомендують спочатку витирати пил, а потім пилососити, щоб уникнути повторного прибирання.
- Власникам домашніх улюбленців варто пилососити спочатку, щоб зібрати волосся та шерсть, перед витиранням пилу.
Незалежно від того, як часто ви прибираєте – раз на тиждень чи щодня, кожен може допускатися помилки. І вона полягає у черговості витирання пилу й пилосошення підлоги. Що ж треба робити першим – розповідаємо у матеріалі.
Така наче й дрібничка у прибиранні здатна вплинути на результат, пише 24 Канал з посиланням на Better Homes and Gardens.
Читайте також Правило 80/20 для чистого та охайного дому: досвідчені господині використовують його вже давно
Що перше робити – пилососити чи витирати пил?
Фахівці радять спочатку витирати пил, а потім пилососити. За логікою, під час витирання пилу дрібні частинки підіймаються в повітря й згодом осідають до низу. Якщо спочатку пропилососити підлогу, а потім витерти пил, то доведеться знову братися за прибирання.
Клінери кажуть, що саме пилосошення має бути завершальним етапом. Дехто не бере в руки пилосос після протирання меблів, однак дрібні частинки можуть залишитися між ногами, тому використовувати пилосос у прибиранні необхідною
Втім, є певні винятки для тих, хто тримає вдома домашніх улюбленців. У такому випадку треба спочатку пройтися пилососом, щоб зібрати волосся та шерсть, а тоді після збору всієї маси з килима, братися до витирання пилу.
Пилососити треба наприкінці прибирання / Фото Freepik
Власникам паркету чи плитки радять після пилососа одразу пройтися шваброю з мікрофібри, яка допоможе зібрати найдрібніший пил та зробити підлогу свіжою й доглянутою.
Не забувайте під час прибирання витирати пил зі стельових вентиляторів, світильників та плінтусів. Найкраще підійдуть серветки з мікрофібри. Штори та жалюзі також потребують догляду. Їх треба протирати чи пилососити, а за можливості – прати чи віддавати в хімчистку.
Окрім того, пил теж накопичується на оббивці, тому треба все ретельно прочищати пилососом чи обробляти парою, щоб підтримувати в оселі здоровий мікроклімат.
Прибирання завжди буде ефективним, якщо дотримуватися принципу "зверху вниз". Починайте з найвищих поверхонь й поступово рухайтеся до підлоги. Найкраще користуватися серветками з мікрофібри, оскільки вони не розганяють пил, а надійно його утримують.
До слова, щоб відновити пухнастість килима, можна використовувати фен або праску в поєднанні з водою для розпушення волокон, пише The Spruce. Для видалення вм'ятин від меблів можна застосувати кубики льоду або використовувати оцет, сіль та соду для загального чищення.
Які ще поради варто знати?
Різдвяний кактус потребує помірного поливу, де ґрунт повинен просихати між поливами, щоб уникнути гниття коренів.
Гортензії потребують обов’язкового зимового укриття, щоб захистити квіткові бруньки від морозів.
Часті питання
Який порядок прибирання рекомендують експерти: пилососити чи витирати пил спочатку?
Експерти радять спочатку витирати пил, а потім пилососити. Під час витирання пилу дрібні частинки підіймаються в повітря й згодом осідають донизу. Якщо спочатку пропилососити підлогу, а потім витерти пил, то доведеться знову братися за прибирання.
Які виключення існують для власників домашніх улюбленців у питанні порядку прибирання?
Для власників домашніх улюбленців рекомендують спочатку пройтися пилососом, щоб зібрати волосся та шерсть, а тоді після збору всієї маси з килима, братися до витирання пилу.
Які додаткові поради з прибирання можуть бути корисними?
Ефективне прибирання можливе, якщо дотримуватися принципу "зверху вниз" — починайте з найвищих поверхонь і поступово рухайтеся до підлоги. Використовуйте серветки з мікрофібри, оскільки вони не розганяють пил, а надійно його утримують. Щоб відновити пухнастість килима, можна використовувати фен або праску в поєднанні з водою для розпушення волокон.