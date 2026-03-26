Вишня більше не буде кислою: посипте дерево навесні копійчаним добривом

Урожай фруктових дерев залежить не лише від сорту, але й від правильного догляду. Щоб отримати соковиті вишні, важливо подбати про натуральне добриво. Є один чудовий засіб, який здатен значно покращити стан дерев та якість плодів.

Вишня найкраще росте на сонячних, теплих ділянках, які захищені від сильного вітру, пише Interia Kobieta.

Ґрунт має бути поживним та містити значну кількість мінералів – калію та кальцію. Важкі, перезволожені чи кислі ґрунти для цього кісточкового дерева не підходять.

Найкращий варіант – це нейтральне середовище. Саме тому важливо підібрати такі добрива, які підживлять рослину та позитивно вплинуть на структуру ґрунту та її кислотність.

Як підживити вишню деревною золою?

Деревна зола – це доступне і натуральне добриво, яке можна легко отримати в домашніх умовах. Воно утворюється після спалювання деревини та містить багато корисних елементів: калій, кальцій, фосфор та магній.

Зола також допомагає зменшити кислотність ґрунту, що є особливо важливим для вишні. Регулярне внесення такого добрива покращує структуру землі, сприяє розвитку коренів та підвищує стійкість дерева до захворювань.



Деревна зола досить корисна для вишні / Фото Pinterest

Яким чином ягоди стають солодкими?

Ключову роль у формуванні якісних плодів відіграє калій, який в невеликій дозі міститься в деревній золі. Він відповідає за водний баланс рослини, рух поживних речовин та накопичення цукрів.

Завдяки такому підживленню плоди стають соковитими, щільними та солодкими. Також покращується їхній колір та здатність довше зберігатися після збору. Якщо ж калію дереву не вистачатиме, то урожай знизиться, а ягоди залишаться кислими.

Коли використовувати деревну золу?

Найкраще вносити деревну золу на початку весни та одразу після цвітіння. Добриво потрібно рівномірно розсипати навколо стовбура, злегка змішавши з верхнім шаром ґрунту. Після внесення золи – дерева поливають.

Дачники наголошують, що дуже важливо не перевищити норму, оскільки надлишок може змінити кислотність ґрунту. Зазвичай для одного дерева достатньо 30 – 50 грамів золи.

Для підживлення підходить лише попіл з чистої деревини. Якщо дерева були пофарбовані, то така зола не придатна для використання в саду.

Щоб птахи не поклювали ягоди й не знищили увесь урожай, від них треба захиститися влітку, йдеться на ютуб-каналі "Секрети врожаю". Для відлякування птахів можна використовувати компакт-диски, голографічні стрічки та повітряні змії, що імітують хижаків. Пернаті їх бояться, тож не підлетять близько до саду.

