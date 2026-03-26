Підгодуйте смородину цим розчином, щоб отримати рясний урожай: дачники розкрили секрет

У квітні смородина вже виходить з режиму спокою й починає активно рости. У цей час кущі починають засвоювати поживні речовини, тому правильне підживлення впливає на майбутній урожай. Якщо вчасно дати рослині необхідні елементи, то влітку можна отримати щедрий урожай ягід.

Загалом потреби смородини і малини багато в чому схожі, тому підходи до їх підживлення практично однакові, пише Уніан. Добрива можуть бути різними – натуральними (приготовлені самостійно) чи готові препарати з агромагазину.

Коли потрібно удобрювати смородину?

Підживлення проводять кілька разів протягом року. Двічі навесні, а також восени – після збору урожаю. Це пов’язано з тим, що кущ швидко виснажує ґрунт і потребує регулярного поповнення поживних запасів.

Першу підгодівлю потрібно провести на початку квітня, коли з’являться молоді листки. У цей період рослині найбільше потрібен азот, оскільки саме він допомагає наростити зелену масу. Дачники радять мінеральні добрива, а також органіку – перегній.

Другий етап підживлення настає приблизно через 2 тижні, коли формуються квіткові бруньки. У цей час варто використовувати більш м’які народні засоби, які добре вплинуть на розмір та смак ягід.

Слід пам’ятати, що будь-яке добриво вносять лише у вологий ґрунт, тому спочатку кущі треба добре полити, а лише після цього підживлювати, щоб уникнути пошкодження коріння.



Яке добриво любить чорна смородина?

Популярним підживленням вважається засіб на основі картопляного крохмалю. Під час розкладання він перетворюється на глюкозу, яка накопичується в ягодах і робить їх солодкими. Крім того, така підгодівля зміцнює кореневу систему та підвищує стійкість до хвороб.

Для приготування розчину крохмаль спочатку треба розвести у воді й довести до густої консистенції, а тоді розбавити з більшою кількістю води. Отриманим засобом поливають кущі – приблизно по відру на кожен.

Чим підгодувати смородину та малину?

Деревна зола – важливий та цінний елемент підживлення. У ній міститься калій, кальцій та фосфор, який допомагає рослинам краще протистояти шкідникам і хворобам. Найчастіше це підживлення використовують у середині квітня.

Вносити деревну золу можна двома різними способами. У сухому вигляді попіл засипають у невеликі канавки навколо куща й присипають землею. Інший варіант – приготування розчину: золу заливають окропом, настоюють та розбавляють водою, а вже тоді – виливають під кожну рослину.

Якими хімічними засобами підгодувати чорну смородину?

Для тих, хто не хоче готувати домашні суміші, підійдуть готові мінеральні добрива. Добре впливає на ріст зеленої маси карбамід (сечовина). Його використовують на початку вегетації.

Сечовину можна вносити у сухому вигляді (у борозни навколо куща), так і у вигляді розчину. У другому випадку її розчиняють у воді й поливають рослини.

Ще один помічний варіант – нітроамофоска. Її застосовують подібним способом наприкінці березня чи на початку квітня.

Вже після завершення цвітіння використовують монофосфат калію. Він сприяє покращенню смаку ягід і допомагає захистити кущі від борошнистої роси. Розчин готують у воді й вносять під кожну рослину в невеликій кількості.

Окрім того, смородині потрібен кальцій у помірній кількості. Він сприяє розвитку кореневої системи й покращує структуру ґрунту. Яєчна шкаралупа, багата на кальцій, може стати натуральним підживленням для смородини, пише Express. Шкаралупу потрібно липе подрібнити перед використанням до порошкоподібного стану, щоб вона ефективно розкладалася в ґрунті.

Що ще варто знати садівникам?