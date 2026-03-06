Хитра піджива для полуниці: дачник розповів, що робити з кущами після зими

З настанням ранньої весни багато городників вже придивляються до грядок з полуницею й планують перші роботи. Навіть попри нічні заморозки, на початку березня вже можна починати підготовчі роботи.

Городник на своєму ютуб-каналі "Українське село" зазначив, що вже з 10 березня на ділянках з відкритим ґрунтом можна поступово заходити на грядки.

Читайте також Сильна обрізка абрикосів може знищити урожай: дачник дав чітке пояснення

Що робити з полуницею на початку березня?

Насамперед варто очистити кущі від старого листя й перевірити стан рослин після зими. За словами аграріїв, більшість кущів добре переживає морози, тож часто до 90% насаджень зберігаються.

На початку весни полуницю вже можна підживлювати гранульованими добривами. Їх радять підсипати під кущ на невеликій відстані від коріння. Найкраще рослини реагують на фосфорні та калійні добрива, які стимулюють розвиток кореневої системи й накопичуються в ґрунті до періоду активного росту.

Придбати добрива для полуниці та інших рослин можна на Prom. Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Такий спосіб підживлення підходить для невеликих домашніх ділянок, де є можливість обробити кожен кущ окремо. Перші весняні роботи варто починати тоді, коли ґрунт трохи підсохне і на ділянці не стоятиме вода після танення снігу.

Поради дачника щодо догляду за полуницею: дивіться відео

Interia Kobieta пише, що у березні треба обрізати будь-які сухі частини полуниці й перевірити наявність будь-який ознак патогенів. Якщо листя уражене грибковим захворюванням, то можна застосувати відповідний протигрибковий засіб.

Для розпушування ґрунту достатньо взяти мотику й обережно зрушити ґрунт між кущами, щоб його аерувати. Робити це потрібно обережно й делікатно, оскільки полуниця має поверхову кореневу систему.

Польські дачники радять використовувати у березні гній та компост для удобрення полуниці. Вони містять концентровану кількість добрив, калію та фосфору, які є якраз необхідними для росту полуниці. Також можна використовувати азотні добрива, але лише тоді, коли рослина почне випускати перші молоді листочки.

Що ще варто прочитати?