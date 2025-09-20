Гортензії цвістимуть наступного року неймовірно пишно: потрібно зробити 1 річ зараз
- Для пишного цвітіння гортензій наступного року потрібно обрізати сухі квіти та надати форму кущу до настання зими.
- До зими важливо утеплити гортензії, видалити нижнє листя та внести фосфорно-калійні добрива.
Гортензії – це неймовірно пишні квіти, що можуть потішити красивим цвітінням. Та для того, аби вони добре перезимували, потрібно подбати про них вже зараз.
Цвітіння гортензій напряму залежить від того, як ці кущі перенесуть зимові холоди, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. І для того, аби цвітіння було максимально пишним, садівників закликають прямо зараз виконати одну дуже просту роботу.
Що робити, щоб гортензії цвіли дуже пишно?
З наближенням прохолодної погоди чимало квітникарів забувають про свій літній сад – а дарма, адже зараз він також потребує догляду. Якщо ви хочете, аби він знову тішив цвітінням наступного року, є одне завдання, яке потрібно виконати вже зараз.
Найкращий спосіб забезпечити пишне цвітіння гортензій – це обрізати сухі квіти вже зараз. Більшість гортензій цвітуть на молодих гілках, а не на старих, і тому вони отримають чималу користь від обрізки зараз, до настання зими.
Перше, що потрібно зробити – це видалити засохлі та відцвілі квіти, а вже тоді переходити до обрізки. Кущу потрібно надати форму, розділяючи гілки, що переплелися, та видаляючи хворі та сухі частини куща. Щойно рослина перейде у стан спокою – це може бути наприкінці зими чи на початку весни, потрібно провести ще одну ретельну обрізку.
З гортензії потрібно видалити сухі квіти / Фото Pexels
Це може здаватися надмірним, та це гарантуватиме, що ваша гортензія цвістиме пишніше навесні. Потрібно видаляти приблизно третину загальної маси рослини, аби стимулювати ріст нової деревини. Та якщо видалите більше, ніж третину, вам потрібно буде підготуватися до меншої кількості весняних та літніх квітів.
Але є й ще одне завдання, яке садівникам варто виконати з гортензією до настання зими – і це укриття рослини, пише Agromarket. Попри те, що в Україні рідко трапляються досить сильні морози, аби спричинити загибель гортензії, нехтувати цим завданням все ж не варто. Навіть некритичних температур достатньо, аби пошкодити молоді пагони та знизити якість цвітіння.
У вересні потрібно почати видаляти нижнє листя – просуваючись від низу куща до його верхівки. В середині вересня внесіть під кущі фосфорно-калійні добрива, а тоді здійсніть останній полив.
Вже тоді можна утеплити гортензію на зиму.
Що ще потрібно знати про осінній догляд за садом?
- Троянди також потрібно підготувати до зими – всього кілька кроків допоможуть їм пережити морози, а тоді пишно зацвісти наступного року.
- Втім, вересень – це також час, коли ще можна висаджувати деякі рослини. Зокрема, сміливо можна садити руколу – і вже за місяць вона потішить свіжим урожаєм.
Часті питання
Що потрібно зробити, щоб гортензії цвіли дуже пишно?
Щоб забезпечити пишне цвітіння гортензій, потрібно обрізати сухі квіти вже зараз. Гортензії цвітуть на молодих гілках, тому вони отримають користь від обрізки до настання зими. Важливо видалити засохлі та відцвілі квіти, надати кущу форму, розділити переплетені гілки та видалити хворі та сухі частини куща.
Чому важливо укрити гортензії на зиму?
Укриття гортензії на зиму важливо, оскільки навіть некритичні температури можуть пошкодити молоді пагони та знизити якість цвітіння. Попри те, що в Україні рідко трапляються досить сильні морози, нехтувати укриттям не варто, адже це допоможе зберегти рослину в доброму стані.
Які ще поради щодо осіннього догляду за садом можна врахувати?
Окрім догляду за гортензіями, троянди також потрібно підготувати до зими — кілька кроків допоможуть їм пережити морози та пишно зацвісти наступного року. Вересень є часом, коли можна висаджувати деякі рослини, наприклад, руколу, яка вже через місяць потішить свіжим урожаєм.