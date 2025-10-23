Забудьте про паперові рушники: 3 застарілі звички прибирання, які більше не працюють

З часом усе змінюється, навіть методи прибирання. Сьогодні є чимало ефективних підходів для очищення оселі, тому деякі варіанти вже вважаються застарілими.

Професійні прибиральниці розповіли про кілька методів, які радять уникати й натомість використовувати альтернативні поради, які допоможуть зберегти оселю чистою та охайною, пише 24 Канал з посиланням на The Spruce.

Які звички у прибиранні є застарілими?

Використання пом’якшувача тканини

Пом’якшувач потрібно використовувати для білизни, а от рушникам він не допоможе стати м’якшим. Після кожного прання на рушниках накопичується невидимий восковий шар від миючих засобів, тому він стає жорстким та неприємним до тіла.

Прибрати залишки порошку можна завдяки допомогою кальцинової соди. Чверть пачки потрібно додати разом з порошком та прати рушники при 60 градусах, щоб відновити їхню пухнастість.

Прибирання паперовими рушниками

Фахівці радять відмовитися від прибирання паперовими рушникам. Їхня покупка призведе до великих витрат. Окрім того, вони не є дуже ефективні, бо схильні розмазувати по поверхні все, що не є рідиною й погано видаляють бактерії.



Паперові рушники для прибирання вже неефективні / Фото Pexels

Замість них краще використовувати серветки з мікрофібри. Вони є багаторазовими та видаляють 99% бактерій. Підходять такі серветки для всього – від протирання розлитої рідини до очищення скляних поверхонь.

Використання пір’яних щіток від пилу

Пір’яні щітки були колись модними для зйомок реклами, а насправді ефективності від них нуль. Вони не збирають пил, а лише здіймають його частинки в повітря.

Найкращим вибором стане та ж серветка з мікрофібри. Потрібно лише налити трішки поліролю й витерти пил та плями на меблях.

Щоб дім завжди був охайним та чистим, видання Better Homes and Gardens радить завести звичку кожного ранку прибирати оселю. Вранці потрібно застелити ліжко, розкласти речі по місцях, протерти пил, освіжити ванну кімнату та помити вечірній посуд.

Як приготувати засіб проти пилу?