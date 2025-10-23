Забудьте о бумажных полотенцах: 3 устаревшие привычки уборки, которые больше не работают

Со временем все меняется, даже методы уборки. Сегодня есть немало эффективных подходов для очистки дома, поэтому некоторые варианты уже считаются устаревшими.

Профессиональные уборщицы рассказали о нескольких методах, которые советуют избегать и вместо этого использовать альтернативные советы, которые помогут сохранить дом чистым и опрятным, пишет 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

Читайте также Жесткие полотенца станут пушистыми после одной стирки: узнайте лайфхак

Какие привычки в уборке являются устаревшими?

Использование смягчителя ткани

Смягчитель нужно использовать для белья, а вот полотенцам он не поможет стать мягче. После каждой стирки на полотенцах накапливается невидимый восковой слой от моющих средств, поэтому он становится жестким и неприятным к телу.

Кстати, найти средства для уборки по лучшим ценам можно на Prom. Выбирайте вариант под свой запрос и бюджет.

Убрать остатки порошка можно благодаря помощью кальциновой соды. Четверть пачки нужно добавить вместе с порошком и стирать полотенца при 60 градусах, чтобы восстановить их пушистость.

Уборка бумажными полотенцами

Специалисты советуют отказаться от уборки бумажными полотенцам. Их покупка приведет к большим затратам. Кроме того, они не очень эффективны, потому что склонны размазывать по поверхности все, что не является жидкостью и плохо удаляют бактерии.



Бумажные полотенца для уборки уже неэффективны / Фото Pexels

Вместо них лучше использовать салфетки из микрофибры. Они являются многоразовыми и удаляют 99% бактерий. Подходят такие салфетки для всего – от протирания разлитой жидкости до очистки стеклянных поверхностей.

Использование перьевых щеток от пыли

Перьевые щетки были когда-то модными для съемок рекламы, а на самом деле эффективности от них ноль. Они не собирают пыль, а лишь поднимают ее частицы в воздух.

Лучшим выбором станет та же салфетка из микрофибры. Нужно только налить немного полироля и вытереть пыль и пятна на мебели.

Чтобы дом всегда был опрятным и чистым, издание Better Homes and Gardens советует завести привычку каждое утро убирать дом. Утром нужно застелить кровать, разложить вещи по местам, протереть пыль, освежить ванную комнату и помыть вечернюю посуду.

Как приготовить средство против пыли?