Що можна посадити у холодний ґрунт: 3 види овочів та зелені

Після завершення зимових морозів, садівники почнуть задумуватися над першими посадками. Вже наприкінці січня можна готуватися до майбутнього сезону.

Городники застерігають від сіяння в ранній посадковий період літніх овочів, бо вони не зійдуть, пише Express. Проте є кілька рослин, які залюбки можна вирощувати в холодні місяці, оскільки вони ідеально підходять для сіяння наприкінці лютого чи на початку березня.

Читайте також Ось чому морква гниє за кілька тижнів: потрібно лише змінити її зберігання

Які овочі та зелень можна садити у холодний ґрунт?

Рукола

За словами городників, саме рукола ідеально підходить для вирощування на початку сезону. Вона добре росте в прохолодному ґрунті на відкритій грядці. Також руколу часто садять в контейнерах з 4 – 6 годинами сонця.

Зимова рукола досить смачна, бо чим прохолодніша температура, тим м’якший та солодший смак вона матиме. Для найкращого смаку рекомендовано збирати листя, коли воно ще маленьке. Тоді рукола добре смакуватиме.

Редис

Редис можна садити у відкритий ґрунт навіть наприкінці зими, якщо вона м’яка. Також редис добре росте в теплиці. Коренеплід швидко росте в прохолодному ґрунті та дозріває вже за місяць.



У холодний ґрунт можна садити редис / Фото Pexels

Садити редис на відкритому повітрі варто лише на високих грядках із захистом від холодних ночей. Навіть у березні температура ще може бути мінусовою, тому посадку варто накривати. А от в приміщенні редис можна вирощувати у глибоких та вузьких контейнерах на світлому підвіконні, щоб рослина могла отримати достатньо сонячного світла.

Гірчиця салатна

Цю рослину можуть залюбки висаджувати навіть новачки, бо гірчиця салатна дуже легка у вирощуванні в холодну пору року. Рослина досить швидко росте в прохолодному ґрунті на невеликих грядках чи в контейнері.

У приміщенні гірчицю можна вирощувати у лотках з хорошим освітленням. Насіння не варто сіяти густо, а після перших паростків рослини варто прорідити, щоб збільшити циркуляцію повітря для кращого росту.

Як виростити зелену цибулю на підвіконні?

Зелену цибулю можна вирощувати на підвіконні цілий рік з насіння або цибулин, пише Martha Stewart. Доглядати за нею досить легко. Для вирощування цибулі потрібне 6 – 8 годинне освітлення, легкий ґрунт, регулярне зволоження, а зрізання стимулює нові пагони.

Які ще поради варто знати?