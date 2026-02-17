Помідор замість дорогого добрива: простий рецепт, який оживить орхідею
- Для підживлення орхідей можна використовувати розчин із помідора, який містить калій, фосфор та вітаміни.
- Фахівці рекомендують пересаджувати орхідеї після закінчення циклу цвітіння або коли коріння ростуть з дренажних отворів.
Багато хто вважає орхідеї вибагливими рослинами. Насправді достатньо створити правильні умови й періодично підживлювати їх простими домашніми засобами. Тоді рослина не лише почне краще цвісти, але й стане стійкою до хвороб.
Якщо рослина не цвіте, то на це може бути кілька причин, пише Interia Kobieta. Орхідеї люблять яскраве, але розсіяне освітлення. Прямі сонячні промені можуть залишити опіки на листі.
Що треба знати про догляд за орхідеями?
У природі ці рослини живуть в тропічному кліматі, тому люблять вологе повітря. Підтримувати комфортний рівень допоможе регулярне обприскування. Надлишок води шкодить орхідеям більше, ніж її нестача, тому фахівці радять поливати орхідею тоді, коли коріння в горщику набуває сірого відтінку.
Для орхідей варто підбирати прозорий горщик. Через нього легше контролювати стан коренів і визначати, коли рослина потребує води.
Як стимулювати повторне цвітіння?
Вдома можна приготувати натуральне добриво для помідорів. Потрібен 1 невеликий стиглий помідор, 300 мілілітрів води, блендер та сито. Помідор потрібно помити та нарізати на шматочки, а тоді в блендері збити до однорідності. Далі помідор треба процідити через сито й отриманий концентрат розбавити у 3 літрах води.
Помідор допоможе стимулювати цвітіння орхідей / Фото Pexels
Готовий розчин можна використовувати для поливу. Таке підживлення варто проводити раз на два тижні в період активного росту (весна – осінь). У такому добриві міститься калій, фосфор та вітаміни. Воно м’якше за магазинні засоби, тому ідеально підійде для основного догляду. Час від часу можна навіть акуратно протирати листя м’якою тканиною, змоченою в розведеному розчині.
Щоб покращити мікроклімат в кімнаті, рекомендовано поряд з орхідеями поставити миску з водою чи використовувати зволожувач повітря. Фахівці радять утриматися від тримання поруч з орхідеями фруктів, особливо яблук чи бананів, бо вони виділяють етилен – газ, який пришвидшує опадання квітів.
Як відновити зів'ялу орхідею?
Орхідеї потребують правильного догляду, включаючи коригування режиму поливу, огляд коріння та забезпечення достатньої освітленості, пише Martha Stewart. Фахівці радять пересаджувати орхідеї після закінчення циклу цвітіння або коли коріння ростуть з дренажних отворів. Орхідеї слід пересаджувати після покупки, щороку або кожні два роки, коли закінчиться цикл цвітіння, а також якщо коріння ростуть з дренажних отворів або субстрат розпадається.
