Навіщо смородину обливати окропом: ця обробка дуже важлива

Досвідчені садівники навесні використовують гарячу воду для обробки смородини. Завдяки такому методу вдається захистити рослину від шкідників та хвороб, які зачаїлися на рослині ще з осені.

Важливо лише встигнути зробити процес вчасно й дотримуватися основних правил, щоб не пошкодити кущ, йдеться в ютуб-ролику на каналі "Дім та присадибна ділянка".

Читайте також Ідеальне натуральне добриво: як деревний попіл знищує шкідників на рослинах

Навіщо поливати смородину окропом?

Полив окропом допомагає розбудити рослину після зими й активізували сокорух. Та користь полягає в тому, що висока температура води здатна знищити ще й всіх личинок кліщів, які зимують у бруньках. Також окріп допомагає позбутися спор борошнистої роси та інших грибкових інфекцій, які залишаються на корі.

Навіть спеціалісти кажуть, що якщо облити кущі ранньою весною до набухання бруньок, то можна знищити хвороби, з якими не завжди справляється навіть хімія,

– зазначила авторка відеоролика.

Коли обливати смородину гарячою водою?

Обробку треба проводити дуже рано, коли бруньки залишаються ще закритими. Та якщо вони почали набухати чи зеленіти, то гаряча вода може зашкодити. Цей спосіб обробки є корисним після холодної зими, бо якщо б вона видалася теплою, то гаряча вода могла б стимулювати швидкий ріст.

Для процедури варто використовувати металеву лійку з розпилювачем. Перед поливом треба зробити обрізку, якщо її не проводили восени. Садівниця радить захистити коріння, накривши землю під кущем гумою, дошками чи плівкою.



Окріп знищить усіх шкідників зі смородини / Фото Pinterest

У лійку наливається окріп, проте через кілька хвилин вода охолодиться до 80℃ – це оптимальна температура для обробки. Температура води повинна бути не нижчою за 60℃, інакше не буде ніякого ефекту.

Після обробки треба прибрати з-під кущів старе листя, розпушити ґрунт й провести додаткову обробку 3% розчином мідного купоросу. Він допоможе знищити шкідників, які перезимували в землі.

Такий простий спосіб допоможе зменшити ризик хвороб та отримати великий урожай ягід без пошкодження шкідниками й застосуванням хімічних засобів.

У березні смородину варто підживлювати картопляним крохмалем для покращення урожайності та смаку ягід, пишуть "Новини Live". Яєчна шкаралупа, багата на кальцій, також може слугувати натуральним підживленням для розвитку кореневої системи смородини.

Що ще варто знати садівникам?