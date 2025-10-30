Як вирощувати огірки в приміщенні увесь рік: трюк від кмітливих господинь

Отримати урожай огірків можна вдома на підвіконні чи лоджії. Потрібно лише правильно обрати сорт й створити для овочів комфортні умови.

Огірки люблять всі, тож для вирощування не доведеться чекати на весняний сезон, бо улюблені овочі хоч сьогодні можна почати саджати у приміщенні, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Як виростити огірки вдома?

Вибір сорту

Спочатку потрібно обрати сорт, який підійде для кімнатного вирощування. Треба знайти самозапильні сорти, які не потребуватимуть запилення комахами. Фахівці радять віддавати перевагу кущовим та низькорослим типам.

Підготовка ємності

Після цього оберіть глибоку ємність мінімум 30 сантиметрів з хорошим дренажем. Ґрунт для огірків має бути поживним, але не надто важким. При посадці насіння потрібно не занурюйте надто глибоко, щоб уникнути загнивання.

Мікроклімат

Для росту огірків їм потрібно світло. Ємність з посадкою рекомендовано тримати біля південного чи східного вікна. Якщо ж сонячного світла недостатньо – тоді варто скористатися фітолампою (12 годин на добу).



Виростити огірки можна вдома / Фото Pexels

Оптимальною температура вдень має складати 23 градуси тепла, а вночі – 18 градусів. Поливати огірки потрібно регулярно. Ґрунт завжди має бути вологим, але без застою води.

Підживлення

Коли почне рости батіг, потрібно забезпечити опору – сітку, яка допоможе рослині підніматися й не ламатися. На початкових стадіях росту можна використовувати добриво з однаковими частками азоту, фосфору та калію.

Коли з’являться квіти й зав’язь, то потрібно більше робити ставку вже на фосфор та калій, щоб стимулювати плодоношення. Азот використовувати більше не потрібно, бо інакше виросте багато зайвого листя.

Збір урожаю

Збирати огірки потрібно тоді, коли вони досягнуть рекомендованого розміру. У домашніх умовах це може бути овоч довжиною 6 – 8 сантиметрів. Для зрізання потрібно використовувати ножиці, руками краще не тягнути, щоб не пошкодити стебло. Пам’ятайте, що регулярний збір стимулює появу нових плодів.

Дотримуючись цих кількох правил, можна в домашніх умовах навіть восени виростити хрумкі огірки й насолоджуватися плодами впродовж всього зимового періоду.

Окрім огірків, на підвіконні всю зиму можна вирощувати ще 5 різних рослин, пише Taste of Home. Господині садять зелену цибулю, редис, мікрозелень, шпинат та горох. Для вирощування овочів в домашніх умовах потрібно лише забезпечити достатню кількість світла і дренажу.

