Цю сторону терки не використовують 99% людей: наріже картоплю за секунди

Традиційно ми використовуємо у терці дві насадки для натирання сиру чи картоплі, але навіть не зауважуємо для чого на одній зі сторін є один вузький отвір. Ним майже ніхто не користується, але користі він здатен принести чимало.

Виявляється, що бокова сторона терки може використовувати для створення спіралей, щоб добре пропекти картоплю чи зробити з неї чипси, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку "Вікторія готує".

Як використовувати незвичну сторону терки?

Широке горизонтальне лезо призначене для нарізання тонких пласких шматочків картоплі, сиру чи інших овочів. Блогерка пропхала у картоплину шпажку всередину й прокручувала до кінця, аж поки на фіналі не вийшла красиво нарізана картопля на тонкі слайси.

Для створення спіралей потрібно прикласти картоплю до слайсера та почати рівномірно обертати її по колу. Коли вона буде готова, таку дію можна повторити з іншими овочами, посолити, поперчити й запекти у духовці.

Як красиво нарізати картоплю: дивіться відео

У терці є ще одна сторона, яку ми рідко використовуємо, пише Express. Дрібнесенькі отвори у терці призначені для натирання цибулі, пармезану, горіхів, часнику. Ця сторона терки ідеально підходить для натирання цибулі під час приготування дерунів. А ще дрібна терка підходить для натирання мускатного горіха, коли потрібно подрібнити спецію.

