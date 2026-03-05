Сильна обрізка абрикосів може знищити урожай: дачник дав чітке пояснення

Абрикосові дерева не потребують надто інтенсивного обрізання. Сильне вкорочування гілок може лише нашкодити урожаю. Чим більше обрізаються гілки, тим менше на них формується плодових бруньок.

Щоб отримати хороший урожай навесні треба правильно підійти до обрізки абрикосів, йдеться на ютуб-каналі "Благосад".

Як правильно обрізати абрикоси?

Садівник наголосив, що головне правило – не перевантажувати дерево обрізанням. Абрикос достатньо лише трохи прорідити, а тоді підтримувати правильний напрямок росту гілок.

Особливу увагу слід звернути на гілки, які конкурують із центральним продовженням основної гілки. Їх краще повністю видалити чи суттєво вкоротити. При цьому бажано скорочувати гілки так, щоб на них залишалися бічні плодові відгалуження, які згодом даватимуть врожай.

Окрім того, треба прибрати ті гілки, які виходять за межі вже сформованої крони. А ще під час весняного обрізання дачник радить видаляти сухі й пошкоджені гілки.

Як правильно вкорочувати гілки?

Гілки треба обрізати таким чином, щоб не змінювати напрямок руху соку вбік й не послаблювати верхню частину дерева. Якщо гілка оголюється, а плодові бруньки на кінці, то треба зробити зріз, який стимулює появу нових плодових відгалужень у потрібному місці. Переведення гілки на відгалуження, що спрямоване вгору, допоможе зменшити ширину крони.



Правильне вкорочування гілок подарує гарний урожай / Фото Pinterest

Для чого вкорочувати гілки?

Обрізання стимулює ріст нових пагонів. Якщо цей момент пропустити, то гілки мають всі шанси перевантажитися плодами, а тоді ослабнути. Через це плодоношення зміститься лише на верхівку.

Після обрізки кожна гілка має мати продовження-лідера. Це забезпечує правильний рух соків від коренів до верхівки дерев.

Правильний штамб допомагає створити формування крони. Вважається оптимальним, коли він починається приблизно на висоті 0,5 метрів, а саме дерево виростає до 3 метрів.

Не обрізайте навесні рододендрони, форзицію, гортензію, магнолію, молочай, бузок, калину та квітучу айву, оскільки вони формують бруньки в попередньому сезоні, йдеться на сайті Martha Stewart. Обрізку цих рослин слід . проводити після завершення їхнього цвітіння, щоб зберегти квіти.

Які ще поради варто знати садівникам?