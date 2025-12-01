Обережно: 5 зимових пасток, що можуть спричинити пожежу в домі
- Переносні обігрівачі спричиняють половину всіх пожеж, пов'язаних з опаленням, тому їх слід встановлювати на негорючій поверхні та підключати прямо в розетку.
- Висохла різдвяна ялинка та перевантажені подовжувачі можуть стати причиною пожежі, тому ялинку слід тримати подалі від тепла, а у подовжувач вмикати не більше трьох комплектів лампочок.
У зимову пору вдома вмикаються дуже багато приладів – від обігрівача до багатьох гірлянд у різних кімнатах. Та окрім комфорту, недбале поводження може призвести до потенційної небезпеки, про яку ми навіть не здогадуємось.
Фахівці з пожежної безпеки розповіли, що варто звернути увагу на певні речі вдома, які допоможуть запобігти поширеним небезпекам, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.
Що може призвести до пожежі вдома?
Переносні обігрівачі
Головний пожежний інспектор Тодд Ганчінсон наголосив, що саме переносні обігрівачі спричиняють половину всіх пожеж, що пов’язані з опаленням. Ставити їх потрібно лише на рівну й негорючу поверхню, а мінімум метр навколо обігрівача треба залишати вільний простір.
Обігрівачі не можна підключати через подовжувачі – тільки прямо в розетку. І запам’ятайте головне правило: вимикайте обігрівач, як йдете спати чи виходите з дому.
Висохла різдвяна ялинка
Якщо жива ялинка створює атмосферу свята, то висохле дерево може спалахнути за секунди. Фахівці радять тримати ялинку подалі від джерел тепла та регулярно її поливати, щоб гілки не пересихали.
Після завершення свят дерево треба утилізувати в пункт збору, а не кидати просто біля смітника.
Перевантажені подовжувачі
Велика кількість з’єднаних проводів може перегрітися. Саме тому у подовжувач не можна вмикати понад три комплекти лампочок.
Не варто перевантажувати подовжувач / Фото Freepik
Займання жиру
Перед тим, як смажити їжу, сковорідку з олією треба добре розігріти, але мало хто знає, що перегріта олія миттєво займається. Експерти радять ніколи не залишати сковорідку без нагляду.
Забруднений димар
Камін треба чистити кожного сезону, а якщо цього не робити, то в димоході накопичиться креозот – легкозаймиста речовина. Саме вона є причиною раптових загорянь у димарях.
До слова, більшість пошкоджень кабелів виникає через фізичне навантаження, особливо в області роз'єму. Блогерка Діана Гологовець розповіла, що їх потрібно правильно зберігати, обмотуючи навколо вилки та фіксуючи кінець у спеціальних отворах. Шнури не заплутуються, не ламаються біля основи й завжди залишаються в охайному вигляді.
Які ще поради на зиму треба знати?
Використання картоплі для освітлення кімнати потребує мідного дроту, оцинкованих саморізів, п'яти картоплин та діода.
Найкращими дровами для опалення взимку є тверді породи деревини, такі як граб, дуб і ясен, які забезпечують максимальне тепло.
