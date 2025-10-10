Найкращі дрова для дому: 5 видів деревини, що обігріває швидко та без диму
- Дуб горить повільно, виділяє багато тепла та підходить для підтримки вогню вночі.
- Береза швидко прогорає, але дає багато тепла, і її кору можна використовувати як природний розпалювач.
Все дерево горить, та не все горить однаково – деякі дерева можуть дати гарячіше, повільніше та чистіше полум'я, ніж інші. Тож до вибору дров потрібно поставитися з відповідною увагою.
Можливо, ви вже помічали, що деякі дрова під час горіння виділяють чимало диму та копоті, і тому швидко засмічують димар та прогорають. Це відбувається через те, що вони містять надто багато смол або солі, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce.
Цікаво 5 справ з прибирання, які треба зробити вранці: проведете день без стресу
Які дрова горять найкраще?
Дуб
Ця деревина сушиться найповільніше, і в ідеалі на це потрібно витратити два роки. Та через свою щільність дуб горить повільно й виділяє чимало тепла. Найкраще використовувати його у суміші полін, що горять швидше.
Дуб – це найкраще дерево для того, аби підтримувати вогонь вночі, пише Gardens Illustrated.
Береза
Це дерево чудово підходить для спалювання у печі чи у відкритому вогні: воно дає багато тепла, хоч і прогорає відносно швидко. Тут також для розпалювання краще використовувати разом з сумішшю порід, що горять повільніше, наприклад, з в'язом чи дубом.
Один з недоліків берези, втім, полягає у тому, що її сік може спричинити відкладення у димоході з часом. Кору можна ж очистити з дров та використовувати як природний розпалювач для топок.
Бук
Це неймовірні дрова для обігріву дому, єдиний недолік яких полягає в тому, що вони містять досить багато води – а це значить, що їх потрібно досить довго сушити. Експерти радять витримувати бук три роки перед використанням. До нього не потрібно додавати дрова інших порід.
Вишня
Перевага вишневої деревини у тому, що вона повільно горить, але дає гарну тепловіддачу, а також може потішити приємним ароматом. Дрова мають бути гарно витриманими. А кору вишні також можна використовувати як природний розпалювач.
Вишневі дрова добре горять / Фото Pexels
Платан
Ця деревина гарно горить у вогні, якщо її добре просушити. Зазвичай на це не потрібно витрачати багато часу – достатньо всього року.
Яку деревину не можна використовувати для спалювання?
Не вся деревина може бути дровами – і деяких видів краще уникати з міркувань безпеки. Чимало видів можуть виробляти небезпечні випари в приміщенні, а також засмічувати димохід.
Отож, ось яку деревину використовувати не можна:
- фарбована чи лакована деревина;
- пиломатеріали, оброблені під тиском;
- корчі;
- інженерні листові вироби, як-от фанера чи ДСП;
- ДВП чи інші вироби з пресованого паперу.
Що ще потрібно зробити восени?
Перед початком холодів потрібно не тільки запастися дровами, але й подбати про зберігання картоплі. Виявляється, якщо покласти до неї жолуді та каштани, можна зберегти урожай набагато краще.
Окрім того, городникам та садівникам не варто забувати й про осінню обрізку деяких квітів – це дозволить їм краще рости наступного року.
Часті питання
Чому деякі дрова виділяють багато диму та копоті під час горіння?
Деякі дрова виділяють багато диму та копоті через високий вміст смол або солей, які швидко засмічують димар та прогорають.
Які дрова вважаються найкращими для обігріву?
Найкращими дровами для обігріву вважаються дуб, береза, бук, вишня та платан — кожен з них має свої переваги, як-от повільне горіння, висока тепловіддача або приємний аромат.
Яку деревину не можна використовувати для спалювання і чому?
Не можна використовувати фарбовану чи лаковану деревину, пиломатеріали, оброблені під тиском, корчі, інженерні листові вироби, як-от фанера чи ДСП, тому що вони можуть виробляти небезпечні випари та засмічувати димохід.