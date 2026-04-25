Садівників закликають посипати сад корицею у квітні: навіщо це робити

Квітень є важливим місяцем у садівництві, оскільки тепло й довший день створюють ідеальні умови для розвитку рослин. У цей час насіння прокльовується з ґрунту, добре приживається розсада, а дерева в садах розквітають.

Садівники у квітні зосереджують свою увагу на захисті молодих рослин, забезпечивши їм усі умови для кращого росту, пише Gardening Know How.

Є один доступний, органічний та натуральний інгредієнт, який може вирішити одразу кілька проблем на ділянці. Йдеться про корицю, яка запобігає грибковим захворюванням, відлякує шкідників та сприяє здоровому росту у молодих рослин.

Навіщо розсипати корицю в саду?

У квітні через коливання температури, вологий ґрунт та скупчення саджанців, створюється ідеальне середовище для появи цвілі, яка здатна знищити молоді рослини, які ще не встигнули прижитися.

Саме у цьому випадку кориця стає досить корисною. У ній міститься сполука під назвою циннамальдегід, яка має сильні протигрибкові та антибактеріальні властивості.

Навіть легке посипання поверхні ґрунту може допомогти придушити ріст шкідливих грибків, які процвітають у вологих умовах. Кориця стає особливо корисною для розсади, яка є найбільш вразливішою на ранніх стадіях росту.

Експертка із садівництва Люсі Бредлі розповіла, що цвіль на рослинах з’являється через надмірну вологість, тому просте посипання корицею зможе запобігти цій проблемі.



Кориця вбиває цвіль на рослинах / Фото Pexels

Знищуючи патогени у ґрунті, кориця дозволяє рослині вже повністю зосередитися на розвитку здорового нового коріння.

Натуральний аромат кориці допомагає боротися з садовими шкідниками: грибковими мошками, плодовими мушками, кліщами, осами та мурахами. Достатньо лише посипати корицю навколо рослин, щоб створити бар’єрну лінію. Кориця порушує нервову систему комах, ускладнюючи їм пересування та пошук їжі.

