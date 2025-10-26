Чому вечірнє прибирання покращує настрій: про користь знають одиниці

Ні для кого не секрет, що безлад у домі призводить до неспокою. Стан фізичного простору має вплив на психічне здоров’я, тому для того, щоб покращити наступний день й не починати його з тривоги, варто завести коротку звичку перед сном.

Одна господиня розповіла про цікаву рутину, яка полягає у легкому прибиранні перед сном, пише 24 Канал з посиланням на The Spruce.

У чому користь вечірнього прибирання?

Ввечері перед сном не потрібно робити якесь грандіозне генеральне прибирання, а лише помити посуд, витерти кухонні поверхні та прибрати розкидані речі. Головне, що потрібно зробити – створити відчуття впорядкованості, щоб розслабитися перед сном.



Прибирання перед сном є корисним / Фото Pexels

До вечірньої рутини входять кілька справ, які легко повторити. Виділіть 45 хвилин перед сном та зробіть запропоновані нижче завдання:

Помити посуд і запустити посудомийку;

Витерти кухонні поверхні;

Прибрати вітальню;

Прибрати робоче місце;

Скласти список справ на завтрішній день;

Витерти поверхні у ванній кімнаті.

Такі базові справи в кожного можуть зайняти час по-індивідуальному, але вони справді мають сенс. Коли дім чистий, то набагато легше й спокійніше заснути. Особливо корисними ці завдання є для людей, які засинали з думками про недороблені справи.

Замість того, щоб сидіти в телефоні, можна зробити корисні завдання, які подарують спокійніший початок наступного дня. Ви можете підібрати той список справ, який буде важливим саме для вас та вашого ритму життя.

Щоб дім завжди був охайним та чистим, видання Better Homes and Gardens радить завести звичку кожного ранку прибирати оселю. Вранці потрібно застелити ліжко, розкласти речі по місцях, протерти пил, освіжити ванну кімнату та помити вечірній посуд.

