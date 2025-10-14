Почистіть змійовики холодильника, щоб він краще працював: ось як це працює
- Фахівці рекомендують чистити змійовики холодильника раз на 6 місяців для зменшення споживання електроенергії та підвищення продуктивності.
- Процес очищення включає вимкнення холодильника, відсування його від стіни та використання щітки чи насадки пилососа для видалення пилу та бруду зі змійовиків.
Під час миття холодильника поза увагою часто залишається одна деталь – змійовики. Про те, що їх треба чистити навіть ніхто й не задумується, бо вони приховані під чи за приладом, тож про них легко забути.
Втім, фахівці кажуть, що саме від змійовиків залежить ефективність та довговічність холодильника, пише 24 Канал з посиланням на Better Homes & Gardens.
Читайте також Раковина засяє за 1 хвилину: набирає популярності один домашній трюк
Чому змійовики треба чистити ?
Змійовики розсіюють тепло, яке виробляє компресор, допомагаючи підтримувати стабільну температуру всередині. Та з часом на них осідає пил, бруд та навіть шерсть домашніх тварин. Через це холодильник змушений працювати з подвійним навантаженням, споживаючи більше електроенергії. З часом взагалі втрачається продуктивність.
Змійовики у холодильнику потрібно очищувати / Фото Pexels
Фахівці радять очищувати змійовики. Ця процедура не є складною й займає не більше 10 – 15 хвилин. Чистити їх потрібно раз на 6 місяців. Якщо ж у домі є тварини або холодильник стоїть у запиленій кухні чи біля батареї, тоді раз на 3 місяці. Просте миття змійовика допоможе зменшити споживання електроенергії й продовжить життя техніці на кілька років вперед.
Як чистити змійовики?
Спочатку вимкніть холодильник з розетки й відсуньте від стіни. Далі знайдіть змійовики – вони можуть бути під низом чи ззаду. Щоб акуратно зняти пил та сміття – скористайтеся щіткою для шерсті чи насадкою пилососа. Ця проста дія не лише допоможе холодильнику працювати тихіше, але й значно довше.
Видання Express пише, що досить просто можна очистити холодильник. Щоб позбутися від неприємного запаху та бруду – змішайте оцет і сіль до стану пасти, нанесіть на брудні ділянки й залиште на 5 хвилин для дезінфекції. Оцтова кислота та нашатирний спирт допомагають у видаленні сильних забруднень, а звичайний миючий розчин підходить для базового миття холодильника.
Як очистити барабан пральної машини?
Для очищення пральної машини від запахів рекомендується засипати в барабан пів склянки харчової соди та запустити короткий цикл прання.
Харчова сода ефективно нейтралізує неприємні запахи завдяки своїм лужним властивостям.
Часті питання
Чому важливо чистити змійовики в холодильнику?
Змійовики розсіюють тепло, яке виробляє компресор, допомагаючи підтримувати стабільну температуру всередині. З часом на них осідає пил, бруд та навіть шерсть домашніх тварин, через що холодильник змушений працювати з подвійним навантаженням, споживаючи більше електроенергії, і втрачається продуктивність.
Як часто слід чистити змійовики в холодильнику?
Фахівці радять очищувати змійовики раз на 6 місяців. Якщо в домі є тварини або холодильник стоїть у запиленій кухні чи біля батареї — тоді раз на 3 місяці.
Який процес очищення змійовиків у холодильнику?
Спочатку вимкніть холодильник з розетки й відсуньте від стіни. Знайдіть змійовики — вони можуть бути під низом чи ззаду. Щоб акуратно зняти пил та сміття, скористайтеся щіткою для шерсті чи насадкою пилососа.