Во время мытья холодильника без внимания часто остается одна деталь – змеевики. О том, что их надо чистить даже никто и не задумывается, потому что они скрыты под или за прибором, поэтому о них легко забыть.

Впрочем, специалисты говорят, что именно от змеевиков зависит эффективность и долговечность холодильника, пишет 24 Канал со ссылкой на Better Homes & Gardens.

Почему змеевики надо чистить ?

Змеевики рассеивают тепло, которое производит компрессор, помогая поддерживать стабильную температуру внутри. Но со временем на них оседает пыль, грязь и даже шерсть домашних животных. Из-за этого холодильник вынужден работать с двойной нагрузкой, потребляя больше электроэнергии. Со временем вообще теряется производительность.



Змеевики в холодильнике нужно очищать / Фото Pexels

Специалисты советуют очищать змеевики. Эта процедура не является сложной и занимает не более 10 – 15 минут. Чистить их нужно раз в 6 месяцев. Если же в доме есть животные или холодильник стоит в запыленной кухне или у батареи, тогда раз в 3 месяца. Простое мытье змеевика поможет уменьшить потребление электроэнергии и продлит жизнь технике на несколько лет вперед.

Как чистить змеевики?

Сначала выключите холодильник из розетки и отодвиньте от стены. Далее найдите змеевики – они могут быть под низом или сзади. Чтобы аккуратно снять пыль и мусор – воспользуйтесь щеткой для шерсти или насадкой пылесоса. Это простое действие не только поможет холодильнику работать тише, но и значительно дольше.

Издание Express пишет, что достаточно просто можно очистить холодильник. Чтобы избавиться от неприятного запаха и грязи – смешайте уксус и соль до состояния пасты, нанесите на грязные участки и оставьте на 5 минут для дезинфекции. Уксусная кислота и нашатырный спирт помогают в удалении сильных загрязнений, а обычный моющий раствор подходит для базового мытья холодильника.

