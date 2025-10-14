Кімнатні рослини, як і будь-які інші, потребують періодичних підживлень. І орхідея, що славиться складністю у догляді, зовсім не виняток.

Якщо вам хочеться, аби орхідеї тішили цвітінням та новими пагонами навіть тоді, коли дні стають прохолоднішими та темнішими, неодмінно потрібно подбати про правильні добрива, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Цікаво Раковина засяє за 1 хвилину: набирає популярності один домашній трюк

Чим підживити орхідею восени?

Орхідеї, попри поширену думку, не є дуже складними у догляді, якщо знати кілька простих правил та не забувати про регулярні підживлення. Втім, у жовтні цим рослинам часто буває важко залишатися здоровими, якщо їх до цього не підготувати.

Чимало орхідей починають цвітіння саме восени, та короткі світлові дні означають, що листя не отримує вдосталь сонця, і це може призвести до опадання квітів, або ж повної зупинки росту рослини. І добрива – це простий спосіб допомогти рослині подолати непростий період.

І одне неймовірне добриво, скоріш за все, вже є у вас вдома; ось тільки більшість людей навіть не підозрюють про його цінність та просто викидають у смітник. Мовиться про бананову шкірку – вона містить чимало корисних речовин, що можуть стати справжнім "золотим добривом" для орхідей.

Шкірки багаті на калій та фосфор – дві речовини, що потрібні для підтримки росту та цвітіння орхідей. І для того, аби підживити шкірками рослини, потрібно просто подрібнити ці відходи та залити їх водою. Шкірки мають настоятися протягом 1 – 2 днів, і після цього настій, отриманий таким чином, можна використовувати для поливу.

Але є ще кілька варіантів натуральних підживлень, які можна приготувати вдома, пише Homes&Gardens:

кавова гуща;

рисова вода;

молоко.

Які ще лайфхаки для дому слід знати?