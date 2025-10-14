Укр Рус
Лайфхаки Советы подруги Орхидеи будут пышно цвести из года в год: осенью нужно внести одну-единственную подкормку
14 октября, 14:54
2

Орхидеи будут пышно цвести из года в год: осенью нужно внести одну-единственную подкормку

Марина Блохина
Основные тезисы
  • Орхидеи нуждаются в подкормке осенью для поддержания цветения, особенно с использованием банановой кожуры, которая богата калием и фосфором.
  • Другие натуральные подкормки включают кофейную гущу, рисовую воду и молоко.

Комнатные растения, как и любые другие, нуждаются в периодических подкормках. И орхидея, славящаяся сложностью в уходе, вовсе не исключение.

Если вам хочется, чтобы орхидеи радовали цветением и новыми побегами даже тогда, когда дни становятся прохладнее и темнее, непременно нужно позаботиться о правильных удобрениях, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Чем подкормить орхидею осенью?

Орхидеи, несмотря на распространенное мнение, не очень сложны в уходе, если знать несколько простых правил и не забывать о регулярных подкормках. Впрочем, в октябре этим растениям часто бывает трудно оставаться здоровыми, если их к этому не подготовить.

Многие орхидей начинают цветение именно осенью, и короткие световые дни означают, что листья не получает достаточно солнца, и это может привести к опадению цветов, или полной остановки роста растения. И удобрения – это простой способ помочь растению преодолеть непростой период.

И одно невероятное удобрение, скорее всего, уже есть у вас дома; вот только большинство людей даже не подозревают о его ценности и просто выбрасывают в мусорку. Речь идет о банановой кожуре – она содержит немало полезных веществ, которые могут стать настоящим "золотым удобрением" для орхидей.

Кожуры богаты на калий и фосфор – два вещества, что нужны для поддержания роста и цветения орхидей. И для того, чтобы подкормить шкурками растения, нужно просто измельчить эти отходы и залить их водой. Кожуры должны настояться в течение 1 – 2 дней, и после этого настой, полученный таким образом, можно использовать для полива.

Но есть еще несколько вариантов натуральных подкормок, которые можно приготовить дома, пишет Homes&Gardens:

  • кофейная гуща;
  • рисовая вода;
  • молоко.

