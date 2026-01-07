Зніміть наклейку зі скла за одним з цих методів: не залишиться ні сліду

Часто на скляних поверхнях залишаються сліди від наклейок. Липкий шар клею не завжди легко прибрати миючим засобом, а от дротик може пошкодити скло.

Щоб не використовувати агресивну хімію, можна скористатися кількома способами, які допоможуть владнати проблему за лічені хвилини, пише 24 Канал з посиланням на The Spruce.

Читайте також Як швидко висушити одяг за мексиканським методом: лайфхак має назву "буріто"

Як відчистити наклейку зі скла?

Олія

Добре розщеплює клей рослинна, оливкова чи кокосова олія. Потрібно лише нанести кілька крапель на наклейку, залишити на 20 хвилин, а тоді потерти ганчіркою. Після цього річ варто вимити теплою водою.

Лід для застарілих слідів

Холод у такій ситуації також може допомогти. Лід допоможе зробити клей твердим, тож його вдасться набагато легше зішкребти. Пакет з льодом повинен простояти на наклейці приблизно 15 хвилин.

Фен

Тепле повітря – один з найкращих способів послаблення клейкого шару. Увімкніть фен на середній режим та прогрійте наклейку 30 секунд. Поки клей буде теплим, наклейка легко відійде від скла.

Оцет

Звичайний столовий оцет чудово справляється з клеєм. Потрібно змочити губку чи серветку ним та прикласти до наклейки на 10 хвилин. Далі вже можна знімати залишки м’якою тканиною.

Спирт чи рідина для зняття лаку

Медичний спирт, горілка чи засіб для зняття лаку допомагають чудово розчинити клей. Змочіть ватний диск та прикладіть до проблемної ділянки залишивши на кілька хвилин.

WD-40

Якщо ж нічого не допомогло з усіх вищеперерахованих способів, то варто тоді скористатися WD-40. Його треба розпилити на наклейку, залишити на кілька хвилин, а тоді зняти разом з клеєм. Після цього скло треба ретельно помити мильною водою.

Блогерка Діана Гологовець у своєму тіктоці показала, як за допомогою фена прибирала наклейку на мийці. Жінка пробувала відклеїти наліпку лише феном, але із застосуванням шкребка для індукційних плит почало все виходити набагато краще. Залишки клею блогерка відмила завдяки розчиннику. Для ідеального блиску знадобилося лише кілька секунд.

Як відмити наклейку: дивіться відео

Які цікаві поради варто знати?