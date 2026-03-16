Як вивести накип з чайника за 1 годину: не потрібно ніякого оцту

Мінеральні відкладення з часом накопичуються на чайнику, тож не лише псують його зовнішній вигляд, але й смак напоїв. Щоб прибрати накопичення на стінках приладу, варто вдатися до простого лайфхаку.

Цей простий кухонний засіб може очистити білий наліт вже після першого використання, пише Express.

Читайте також Навіщо колись тримали господарське мило в морозилці: бабусі можуть пам'ятати

Чим вивести наліт з чайника?

Для усунення проблеми з мінеральним накипом важливо скористатися харчовою содою. Спочатку потрібно наповнити чайник на дві третини водою й додати щедру столову ложку харчової соди.

Закип’ятіть чайник, а тоді залишіть суміш подіяти приблизно на годину, поки вода не охолоне. Після цього злийте воду й ретельно промийте чайник. Тепло води у поєднанні з абразивною текстурою харчової соди допоможе розпушити та видалити вапняний наліт.



Виведення нальоту покращує смак напою / Фото Pexels

Лимон є ефективним натуральним засобом для очищення чайника від накипу завдяки своїй м'якій кислотності, пише Good house keeping. Потрібно нарізати лимон тонкими скибочками та викласти у порожній чайник, а тоді наповнити до максимальної позначки й увімкнути.

Після того, як вода закипить – її треба злити. Далі лимон знову треба покласти в чайник і повторити кип’ятіння, зливши воду знову після другого разу. Цей лайфхак також ефективний і не потребує використання хімічних засобів.

Що цікаво, Southern Living наголошує, що для тих, хто користується м’якою водою, очищення раз на місяць буде достатньо. Якщо ж вода жорстка, то варто проводити процедуру раз на тиждень, щоб не накопичувати наліт. Щоб зберегти чайник чистим, залишки після кип’ятіння краще виливати та використовувати фільтровану воду за можливості.

Що ще варто прочитати?