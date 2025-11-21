Як миттєво позбутися мурах в домі: поради, які 100% працюють
- Лимонний сік можна використовувати для протирання поверхонь, щоб відлякати мурах, а шкірки лимона ефективно розкласти у місцях їх появи.
- Змішати рівні частини води та оцту для обробки місць, де з'являються мурахи, або використовувати кавову гущу та ефірні олії для їх відлякування.
Мурахи хоч і крихітні, але дуже наполегливі. Від крихт їжі чи солодкої краплі на кухні може з’явитися їхня ціла колонія. Та для того, щоб їх відлякати, не варто використовувати хімію. На допомогу прийдуть продукти, які вже є у вашому домі.
Мурахи можуть здаватися безневинними, але часто вони переносять збудники хвороб, пише 24 Канал з посиланням на Express.
Читайте також Як позбутися тарганів вдома: найефективніші засоби від комах
Є кілька ефективних лайфхаків, якими можна легко скористатися. Вони натуральні, прості та екологічні.
Як позбутися мурах в домі?
Використання лимона
Сік лимона є доволі потужним засобом проти мурах. Потрібно лише протерти поверхні лимонним соком, щоб мурахи більше на них не заповзали. Окрім того, варто розкласти шкірки лимона в тих місцях, де можуть бути мурахи. Запах цитрусового їх швидко відлякає.
Відлякування оцтом
Зробіть розчин з рівних частин води та оцту й обробіть ним місця, де найчастіше ходять мурахи – пілогу, стільниці та кути. Оцет має дуже різкий запах, який мурахи не витримують.
Мурахи не люблять запаху оцту / Фото Pexels
Використання кавової гущі
Кавову гущу не варто викидати, оскільки її можна використати для відлякування мурах. Потрібно лише насипати в миску й поставити на підвіконня чи в ті місця, де з’являються мурахи. Але зверніть увагу на те, що з часом аромат гущі ослабне, тому її потрібно регулярно оновлювати.
Відлякують мурах ефірні олії лаванди чи м’яти, пише Mirror. Щоб створити спрей, потрібно змішати 10 крапель олії з чашкою води. Далі рідину треба перелити в обприскувач й розпорошити засіб на підвіконні, вздовж плінтусів, дверей та маленьких щілин.
Як прогнати з дому мишей?
Основними ознаками наявності мишей у будинку є характерний запах, дивні звуки вночі та сліди укусів на різних поверхнях
Гризуни не люблять фольгу через її шелест і слизьку поверхню, що змушує їх тікати з приміщення.
Часті питання
Чому мурахи можуть бути небезпечними у домі?
Мурахи можуть здаватися безневинними, але часто вони переносять збудники хвороб — це робить їх небезпечними для здоров'я людини.
Які натуральні засоби можуть допомогти позбутися мурах у домі?
Серед натуральних засобів для відлякування мурах можна використовувати лимонний сік, оцет, кавову гущу та ефірні олії лаванди чи м’яти. Ці засоби є екологічними та бюджетними.
Як можна використовувати ефірні олії для боротьби з мурахами?
Для створення спрею від мурах потрібно змішати 10 крапель ефірної олії лаванди чи м’яти з чашкою води. Розпиліть цю рідину на підвіконні, вздовж плінтусів, дверей та у маленьких щілинах.