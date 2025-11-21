Як миттєво позбутися мурах в домі: поради, які 100% працюють

Мурахи хоч і крихітні, але дуже наполегливі. Від крихт їжі чи солодкої краплі на кухні може з’явитися їхня ціла колонія. Та для того, щоб їх відлякати, не варто використовувати хімію. На допомогу прийдуть продукти, які вже є у вашому домі.

Мурахи можуть здаватися безневинними, але часто вони переносять збудники хвороб, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Є кілька ефективних лайфхаків, якими можна легко скористатися. Вони натуральні, прості та екологічні.

Як позбутися мурах в домі?

Використання лимона

Сік лимона є доволі потужним засобом проти мурах. Потрібно лише протерти поверхні лимонним соком, щоб мурахи більше на них не заповзали. Окрім того, варто розкласти шкірки лимона в тих місцях, де можуть бути мурахи. Запах цитрусового їх швидко відлякає.

Відлякування оцтом

Зробіть розчин з рівних частин води та оцту й обробіть ним місця, де найчастіше ходять мурахи – пілогу, стільниці та кути. Оцет має дуже різкий запах, який мурахи не витримують.



Мурахи не люблять запаху оцту / Фото Pexels

Використання кавової гущі

Кавову гущу не варто викидати, оскільки її можна використати для відлякування мурах. Потрібно лише насипати в миску й поставити на підвіконня чи в ті місця, де з’являються мурахи. Але зверніть увагу на те, що з часом аромат гущі ослабне, тому її потрібно регулярно оновлювати.

Відлякують мурах ефірні олії лаванди чи м’яти, пише Mirror. Щоб створити спрей, потрібно змішати 10 крапель олії з чашкою води. Далі рідину треба перелити в обприскувач й розпорошити засіб на підвіконні, вздовж плінтусів, дверей та маленьких щілин.

