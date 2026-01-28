В холодну пору року метаболізм комах сповільнюється – вони не можуть їсти, гніздитися та розмножуватися, а тому шукають теплих місць, якими часто стає ваша оселя, пише Martha Stewart.

Зазвичай господарі незадоволені таким "сусідством", але як позбутися небажаних комах, часто не уявляють. На щастя, зробити це простіше, ніж видається на перший погляд.

В чому шкода мурах в домі?

Навіть якщо мурахи не є небезпечними, вони все ще створюють чимало проблем, коли мовиться про гігієну та якість життя. Вони повзають каналізацією, сміттям, щілинами на стінах, а після цього перебираються на їжу та стільниці.

І найбільша проблема – це те, що мурах повсякчас стає більше: вони створюють феромонний слід, що швидко залучає ще більшу кількість комах, перетворюючи невелику проблему на справжню катастрофу.

Тож чекати, поки мурах стане багато, точно не варто.

Як позбутися мурах?

Діатомова земля

Діатоміт – це дрібний порошок, що виготовляється зі скам'янілих водоростей. Для людей та домашніх улюбленців він цілком безпечний.

Він пошкоджує екзоскелети мурах, призводить до їхнього зневоднення та загибелі. Діатомовою землею слід посипати місця, де ви помітили шкідників, або де вони потенційно ховаються.

Ефірні олії

Це натуральний та ароматний засіб відлякувати шкідників, адже мурахи не переносять деякі засоби. Змішайте 10 – 15 крапель олії з водою та невеликою кількістю мийного засобу, а тоді розпиліть на поверхнях кухні.

Розчин оцту

Для відлякування комах ідеально підійде і звичайний розчин з рівних частин білого оцту та води. Ось тільки такий метод буде ароматним не тільки для мурах, але й для людей, що живуть в домі, пише The Spruce.

Профілактика

Звісно, просто відлякуванням комах не обійтися – потрібно також позбутися джерел їжі, які шукають мурахи. Перевірте, чи не підтікають труби, загерметизуйте точки входу комах у дім.

