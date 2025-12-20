Це на межі геніальності: навіщо досвідчені господині насипають соду на матрац
Сода – надійний помічник у хатніх справах, який завжди прийде на допомогу. Однак навряд чи комусь приходила ідея насипати її на матрац!
Свіжий і пружний матрац – це основа гарного сну. І допомогти у цьому може елементарна сода, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Kobieta Interia.
Цікаво Фольга, 5 хвилин – і ваш холодильник не намерзатиме: лайфхак на мільйон
Навіщо сипати соду на матрац?
Найперше – абсорбація. Сода чудово поглинає запахи та речовини. Насправді у цьому їй практично немає рівних. Тож сода точно допоможе зберегти свіжість матраца на тривалий час.
Неочевидний спосіб доглядати за матрацом / Фото Freepik
Також сода чудово впорається з бактеріями та грибками – кращий антисептик ще треба пошукати. І головне: вона дешева та не викликає алергії. Тому такий засіб буде доречним у будь-якому домі.
Як правильно сипати соду на матрац?
Треба рівномірно посипати поверхню матраца харчовою содою. Залишаємо на кілька годин, в ідеалі – на ніч. Потім треба пропилососити матрац та протерти вологою ганчіркою, підказує Onet.
Для підсилення ефекту свіжості можна додати до соди краплю ефірної олії. А якщо на матраці є пляма, виведіть її за допомогою пасти з соди та води.
Поради, які стануть у пригоді
Якщо правильно чистити обробну дошку – вона служитиме десятиліттями.
А більшість людей неправильно перуть постільну білизну, через що плями залишаються, а аромат швидко вивітрюється.
