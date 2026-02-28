Саме в цей період стає помітно, як день подовжується, а повітря наповнюється вологою та світлом, повідомляє Space Weather Life. Місячний календар на березень 2026 року допомагає зрозуміти, як розподіляються активні та спокійні періоди місяця.

Які сприятливі дні для робіт у саду в березні 2026 року?

Рух Місяця впливає на сокорух у плодових деревах, на швидкість загоєння зрізів і навіть на приживлюваність саджанців. Березень цього року має чітку структуру. Початок місяця проходить під енергією повні, далі настає спадна фаза, а вже після середини місяця стартує новий цикл.

Як працювати у саду на початку весни / Фото unsplash

Кожен із цих етапів формує власний фон для робіт у саду. У 2026 році ключові місячні точки березня розподілені так – повня припадає орієнтовно на 3 березня, остання чверть – близько 11 березня, молодик – 18 березня, перша чверть – 25 березня. Саме ці дати визначають характер усього місяця.

Найкращими для обрізування плодових дерев вважаються періоди спадного Місяця – з 4 по 10 березня та з 12 по 16 березня. У ці дні зрізи гояться рівніше, а крона формується акуратно. Також цей період підходить для санітарної обрізки, видалення сухих гілок і омолодження старих дерев.

Для висаджування декоративних кущів та багаторічників більш вдалими є 20, 21, 24 та 26 березня. У ці дні Місяць перебуває у фазі зростання, що сприяє активнішому укоріненню. Також сприятливими вважаються 27 і 28 березня – час, коли рослини легше адаптуються до нових умов.

Обробку саду від шкідників і весняне обприскування доцільно планувати на 6, 7, 13 або 14 березня. Ці дні збігаються з періодом стабільної фази без різких переходів.

Чи є небажані дні для садових робіт?

Дні повні та молодика в березні 2026 року вважаються нестабільними для активних втручань у сад, пише Moon garden. Це 3 та 18 березня. У такі дати не рекомендують проводити обрізування чи пересаджування дерев, адже сокорух у цей час може бути надто активним або, навпаки, нестабільним.

Також менш сприятливими для висаджування вважаються 2, 11, 17 та 19 березня – це перехідні моменти між фазами. У ці дні рослини можуть гірше переносити стрес. Березень 2026 року загалом сприятливий для формування саду й підготовки до активного сезону. Правильний розподіл робіт протягом місяця дозволяє використати його потенціал максимально рівно й без зайвих втрат.