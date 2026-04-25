Ці травневі дні найкращі для початку справ: зверніть увагу на інші дати

Фази Місяця здатні впливають на настрій людини, енергію та самопочуття. Саме тому значна частина людей звертає увагу на певні дні, щоб у правильні дати запланувати важливі справи, зустрічі чи відпочинок.

Орієнтуватися на фази Місяця досить просто завдяки календарю, пише Space Weather Live. Кожна фаза має свій вплив на людину, тому далі детальніше розповімо про сприятливі та напружені періоди.

За місячним календарем на травень 2026 року фази Місяця будуть проходити у такій послідовності:

Фази Місяця у травні

Повний Місяць : 1 і 31 травня

: 1 і 31 травня Спадний Місяць : 2 – 15 травня

: 2 – 15 травня Молодик: 16 травня

16 травня Зростаючий Місяць: 17 – 30 травня.

Як фази Місяця впливають на людей?

1 і 31 травня – Повня вважається емоційно нестабільною, тому на початку та в кінці місяця краще обмежити себе від будь-яких важливих справ. У цей період можливі різкі конфлікти, перепалки, зміни настрою чи плаксивість. Астрологи радять в ці дні максимально відпочивати й не перевантажувати себе.

2 – 15 травня – Спадний Місяць. У ці дні варто завершувати усі розпочаті справи, наводити порядок вдома й турбуватися про себе. Дні підходять для прибирання, очищення простору й закриття старих питань.

16 травня – Молодик. Початок нового циклу завжди сприяє формуванню планів та цілей, тому день ідеально підходить для розписання всіх подій, які на вас чекатимуть до кінця місяця.

17 – 30 травня – Зростаючий Місяць. Цей період місяця є найбільш активним. Підходить для старту нових проєктів, важливих зустрічей та реалізації ідей.

Які дні у травні будуть найкращими?

Період Спадного Місяця (2 – 15 травня) є одним з найкращих для очищення життя. Це ідеальний час для вдосконалення фігури, наведення порядку, позбавляння зайвого у думках. Дні з 5 по 10 травня підходять для дисципліни, нових звичок та внутрішньої роботи. Якщо не лінуватися, дні пройдуть дуже продуктивно.

Молодик 16 травня – це така собі точка перезапуску. Один з найкращих днів для загадування бажань та початку нового етапу. Все, що посіється у цей день матиме потенціал рости далі. Потрібно лише не сумніватися і не тягнути старе, бо енергія працює лише на нове.

