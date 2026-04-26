Це найкращі дні для шопінгу у травні: поради для тих, хто хоче зекономити
У травні більшість людей вже активно готуються до літнього сезону, тому купляють легший одяг, аксесуари та сезонний декор. Та перед тим, як оновити гардероб, додати свіжих деталей до інтер’єру чи просто потішити себе новими покупками, варто звернути увагу на місячний календар.
На нього починають орієнтуватися щоразу більше людей, щоб вигідно розпланувати свої витрати, пише Space Weather Live.
За місячним календарем на травень 2026 року фази Місяця будуть проходити у такій послідовності:
Фази Місяця у травні
- Повний Місяць: 1, 2 і 31 травня
- Спадний Місяць: 3 – 16 травня
- Молодик: 17 травня
- Зростаючий Місяць: 18 – 30 травня.
|1 травня
|Повний Місяць
|14 день
|2 травня
|Повний Місяць
|15 день
|3 травня
|Спадний Місяць
|16 день
|4 травня
|Спадний Місяць
|17 день
|5 травня
|Спадний Місяць
|18 день
|6 травня
|Спадний Місяць
|19 день
|7 травня
|Спадний Місяць
|20 день
|8 травня
|Спадний Місяць
|21 день
|9 травня
|Остання чверть
|22 день
|10 травня
|Остання чверть
|23 день
|11 травня
|Спадний Місяць
|24 день
|12 травня
|Спадний Місяць
|25 день
|13 травня
|Спадний Місяць
|26 день
|14 травня
|Спадний Місяць
|27 день
|15 травня
|Спадний Місяць
|28 день
|16 травня
|Спадний Місяць
|29 день
|17 травня
|Молодик
|0 день
|18 травня
|Зростаючий Місяць
|1 день
|19 травня
|Зростаючий Місяць
|2 день
|20 травня
|Зростаючий Місяць
|3 день
|21 травня
|Зростаючий Місяць
|4 день
|22 травня
|Зростаючий Місяць
|5 день
|23 травня
|Зростаючий Місяць
|6 день
|24 травня
|Зростаючий Місяць
|7 день
|25 травня
|Зростаючий Місяць
|8 день
|26 травня
|Зростаючий Місяць
|9 день
|27 травня
|Зростаючий Місяць
|10 день
|28 травня
|Зростаючий Місяць
|11 день
|29 травня
|Зростаючий Місяць
|12 день
|30 травня
|Зростаючий Місяць
|13 день
|31 травня
|Повний Місяць
|14 день
Коли у травні можна робити покупки?
Найкращим періодом для покупок традиційно вважається Зростаючий Місяць. Придбані речі у цей час довше служать і приносять більше задоволення.
Друга половина травня – з 18 по 30 число – підходить для оновлення гардероба, придбання техніки, подарунків чи речей для дому.
Під час Спадного Місяця витрати потрібно планувати обережніше. Це вдалий період для продуманих покупок та необхідних речей, без яких складно обійтися у повсякденному житті.
У дні Повні потрібно утриматися від серйозних витрат, оскільки у цей період є підвищений ризик імпульсивних покупок. Молодик теж є не найкращим часом для шопінгу, оскільки придбані речі можуть виявитися непотрібними чи швидко розчарувати.
Якщо ж обрати сприятливі дні у травні, то можна отримати задоволення від покупок й зробити їх усвідомленими та вдалими.
Що можна купити у травні?
Штори блекаут блокують світло, зменшують шум і допомагають заощадити на електроенергії. Перед покупкою важливо врахувати якість матеріалу, точні вимірювання вікон і різницю між шторами блекаут та затемнюючими шторами.
Аксесуари, такі як сонцезахисні окуляри, балетки, ефектні сережки, парасолі та шовкові хустини, є ключовими елементами в моді навесні 2026 року. Ці деталі можуть змінити вигляд гардероба, додаючи елегантності та стилю без необхідності повного оновлення одягу.