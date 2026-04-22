Молі в квартирі більше не буде: комах відлякає натуральний засіб
У квітні й травні міль стає особливо активною. У ці весняні місяці комахи починають активно розмножуватися й шукати місця для відкладання яєць, тому їх можна помітити у домі.
Одна самка здатна відкласти до 300 яєць, тому якщо вчасно їх не вивести, то може сильно постраждати одяг, яким харчуються личинки молі, пише Express.
Експерти радять не поспішати з агресивною хімією, а звернути увагу на натуральні засоби, які не лише відлякають комах, але й нададуть приємного аромату у шафі.
Як захистити речі від молі?
Вивести міль можна дуже просто. Для цього навіть не знадобиться використовувати хімічні засоби. Один з найпростіших способів – використання сушених трав. Особливо ефективною вважається лаванда, проте може підійти й розмарин, чебрець, гвоздика чи навіть лаврове листя.
Сухі трави можна поскладати в невеликі тканинні мішечки й розкласти в шафах чи шухлядах. Такий варіант не лише відлякає міль, але й освіжить речі.
Альтернативою можуть стати ефірні олії чи спреї на їх основі – їх треба нанести в ті місця, де можливий ризик появи комах.
У ці місяці треба спостерігати за тим, щоб міль не завелася у шафі / Фото Pexels
Запахи лаванди та інших рослин допомагають перебити аромати, які приваблюють міль, тож зменшують ймовірність того, що вона обере саме вашу домівку для розмноження.
Чистота – головна профілактика у боротьбі з міллю. Комахи часто відкладають яйця в темних, запилених та затхлих місцях, тому прибирання має ключове значення.
Час від часу потрібно повністю звільняти шафи й шухляди від одягу, ретельно пилососити всі поверхні – особливо кути, щілини й важкодоступні місця.
Як вивести міль з продуктів?
Для відлякування молі з продуктів можна використовувати чорний перець горошком, лаврове листя або фольгу. Про це розповіла юлогерка Діана Гологовець у своєму інстаграмі.
Чорний перець і лаврове листя мають сильний запах, який відлякує міль, а фольга створює несприятливе для неї середовище через блискучу поверхню та шелест.
Часті питання
Яку кількість яєць може відкласти одна самка молі?
Одна самка здатна відкласти до 300 яєць, що може завдати значної шкоди одягу, яким харчуються личинки молі.
Які натуральні засоби рекомендують експерти для боротьби з міллю?
Експерти радять використовувати сушені трави, такі як лаванда, розмарин, чебрець, гвоздика чи лаврове листя, а також ефірні олії чи спреї на їх основі для відлякування молі.
Які профілактичні заходи допомагають у боротьбі з міллю?
Основною профілактикою є чистота — регулярне прибирання, звільнення шаф від одягу, та ретельне пилососіння всіх поверхонь, особливо в кутах, щілинах і важкодоступних місцях.