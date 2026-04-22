Молі в квартирі більше не буде: комах відлякає натуральний засіб

У квітні й травні міль стає особливо активною. У ці весняні місяці комахи починають активно розмножуватися й шукати місця для відкладання яєць, тому їх можна помітити у домі.

Одна самка здатна відкласти до 300 яєць, тому якщо вчасно їх не вивести, то може сильно постраждати одяг, яким харчуються личинки молі, пише Express.

Читайте також Як знищити воші у курей: українка все детально розповіла

Експерти радять не поспішати з агресивною хімією, а звернути увагу на натуральні засоби, які не лише відлякають комах, але й нададуть приємного аромату у шафі.

Як захистити речі від молі?

Вивести міль можна дуже просто. Для цього навіть не знадобиться використовувати хімічні засоби. Один з найпростіших способів – використання сушених трав. Особливо ефективною вважається лаванда, проте може підійти й розмарин, чебрець, гвоздика чи навіть лаврове листя.

Сухі трави можна поскладати в невеликі тканинні мішечки й розкласти в шафах чи шухлядах. Такий варіант не лише відлякає міль, але й освіжить речі.

Альтернативою можуть стати ефірні олії чи спреї на їх основі – їх треба нанести в ті місця, де можливий ризик появи комах.



У ці місяці треба спостерігати за тим, щоб міль не завелася у шафі

Запахи лаванди та інших рослин допомагають перебити аромати, які приваблюють міль, тож зменшують ймовірність того, що вона обере саме вашу домівку для розмноження.

Чистота – головна профілактика у боротьбі з міллю. Комахи часто відкладають яйця в темних, запилених та затхлих місцях, тому прибирання має ключове значення.

Час від часу потрібно повністю звільняти шафи й шухляди від одягу, ретельно пилососити всі поверхні – особливо кути, щілини й важкодоступні місця.

Як вивести міль з продуктів?

Для відлякування молі з продуктів можна використовувати чорний перець горошком, лаврове листя або фольгу. Про це розповіла юлогерка Діана Гологовець у своєму інстаграмі.

Чорний перець і лаврове листя мають сильний запах, який відлякує міль, а фольга створює несприятливе для неї середовище через блискучу поверхню та шелест.

