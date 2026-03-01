Як часто потрібно міняти масло в коробці передач: пояснення для водіїв

Масло в коробці передач відіграє важливу роль в роботі автомобіля. Воно забезпечує плавне перемикання передач, зменшує тертя між деталями й захищає механізм від перегріву й передчасного зносу.

Та як і будь-яка інша технічна рідина, масло з часом втрачає свої властивості, тому потребує періодичної заміни, пише Herth und buss.

Читайте також Як шукати запчастини за VIN-кодом для всіх марок авто: лайфхак для водіїв

Яке масло обрати до коробки передач?

Трансмісійна олива (правильна технічна назва рідини) змащує внутрішні елементи коробки передач – шестерні, вали та інші рухомі деталі. Під час роботи вони постійно взаємодіють між собою, створюючи навантаження і тепло.

Якісна олива зменшує це тертя й допомагає уникнуть пошкоджень. Якщо ж її рівень недостатній, то деталі починають швидше зношуватися, що в результаті може призвести до серйозних несправностей та дорогого ремонту.

Важливо не плутати трансмісійну оливу з моторною – це різні рідини, призначені для різних систем автомобіля.

Щоб обрати правильну оливу, потрібно звернути увагу на інструкцію з експлуатації автомобіля. Виробник завжди вказує рекомендований тип і характеристики.

Трансмісійні оливи мають маркування GL-4 або GL-5. Для більшості легкових автомобілів підходить GL-4, а для потужних транспортних засобів підійде GL-5. Це маркування є доволі важливим, бо використання невідповідної оливи може негативно вплинути на роботу коробки передач.

Покупки на Prom можна робити зі смартфона через мобільний застосунок: у ньому доступні пошук товарів, оплата та відстеження замовлень. Додаток входить до топ-3 категорії “Покупки” в українському App Store і має понад 10 мільйонів завантажень у Google Play. У застосунку легко знайти необхідні товари для авто – зокрема моторну чи трансмісійну оливу, фільтри, автозапчастини чи аксесуари.

Як часто потрібно міняти масло в коробці передач?

Тут все залежить від типу трансмісії й умов експлуатації. У середньому для автомобілів з автоматичною коробкою передач рекомендують заміну кожні 48 – 80 тисяч кілометрів. Для механічної коробки інтервал довший – приблизно 96 – 160 тисяч кілометрів.



Cвоєчасне обслуговування авто – must have для легких доріг / Фото з Shutterstock

З часом в маслі накопичуються дрібні металеві частинки, які з’являються через природний знос деталей. Через це воно густішає й гірше виконує свою функцію. Якщо ігнорувати заміну, то це може призвести до підвищеного тертя, перегріву коробки передач та навіть виходу її з ладу. Ремонт чи заміна трансмісії обходяться значно дорожче, аніж своєчасне обслуговування.

Про проблему можуть свідчити кілька ознак:

перемикання передач стало важчим;

з’явилися сторонні звуки – скрегіт чи свист;

відчувається запах горілого;

можливі витоки чи зміна кольору оливи.

Як перевірити стан масла в коробці передач?

Оцінити стан оливи можна завдяки перевірці її кольору, пише Total Energies. Масло має червоний чи напівпрозорий колір, але через накопичення відкладень воно темніє, втрачає прозорість й може мати запах горілого через окиснення.

Щоб перевірити масло в коробці передач потрібно зробити кілька кроків.

1. Відкрити капот й знайти щуп рівня масла в трансмісії (його розташування має бути вказано в інструкції з експлуатації). Якщо у моделі авто його немає, то доведеться підняти автомобіль за допомогою домкрата або підйомника, а потім обережно зняти кришку заливної горловини трансмісії, розташовану на блоці трансмісії.

2. Після цього витягнути щуп з заливної горловини. Якщо підняли автомобіль, вставте лінійку, викрутку або інший інструмент у систему, щоб взяти пробу оливи. Якщо вона – темно-коричневого, чорного або світло-рожевого кольору (зазвичай через забруднення водою), тоді потрібно замінювати. Тим часом червоно-коричнева, напівпрозора рідина не обов'язково означає необхідність заміни.

Термін трансмісійної оливи залежить від її типу. Звичайне масло служить приблизно 48 – 80 тисяч кілометрів чи кілька років, а синтетична олива здатна працювати довше – до 160 тисяч кілометрів.

Регулярна заміна масла в коробці передач – це проста профілактика, яка допомагає продовжити ресурс трансмісії й уникнути зайвих витрат. Своєчасне обслуговування завжди дешевше за складний ремонт.