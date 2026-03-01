Как часто нужно менять масло в коробке передач: объяснение для водителей

Масло в коробке передач играет важную роль в работе автомобиля. Оно обеспечивает плавное переключение передач, уменьшает трение между деталями и защищает механизм от перегрева и преждевременного износа.

Но как и любая другая техническая жидкость, масло со временем теряет свои свойства, поэтому требует периодической замены, пишет Herth und buss.

Читайте также Как искать запчасти по VIN-коду для всех марок авто: лайфхак для водителей

Какое масло выбрать для коробки передач?

Трансмиссионное масло (правильное техническое название жидкости) смазывает внутренние элементы коробки передач – шестерни, валы и другие подвижные детали. Во время работы они постоянно взаимодействуют между собой, создавая нагрузку и тепло.

Качественное масло уменьшает это трение и помогает избежать повреждений. Если же его уровень недостаточен, то детали начинают быстрее изнашиваться, что в результате может привести к серьезным неисправностям и дорогостоящему ремонту.

Важно не путать трансмиссионное масло с моторным – это разные жидкости, предназначены для различных систем автомобиля.

Чтобы выбрать правильное масло, нужно обратить внимание на инструкцию по эксплуатации автомобиля. Производитель всегда указывает рекомендуемый тип и характеристики.

Трансмиссионные масла имеют маркировку GL-4 или GL-5. Для большинства легковых автомобилей подходит GL-4, а для мощных транспортных средств подойдет GL-5. Эта маркировка довольно важна, потому что использование неподходящего масла может негативно повлиять на работу коробки передач.

Покупки на Prom можна робити зі смартфона через мобільний застосунок: у ньому доступні пошук товарів, оплата та відстеження замовлень. Додаток входить до топ-3 категорії “Покупки” в українському App Store і має понад 10 мільйонів завантажень у Google Play. У застосунку легко знайти необхідні товари для авто – зокрема моторну чи трансмісійну оливу, фільтри, автозапчастини чи аксесуари.

Как часто нужно менять масло в коробке передач?

Здесь все зависит от типа трансмиссии и условий эксплуатации. В среднем для автомобилей с автоматической коробкой передач рекомендуют замену каждые 48 – 80 тысяч километров. Для механической коробки интервал длиннее – примерно 96 – 160 тысяч километров.



Своевременное обслуживание авто – must have для легких дорог / Фото с Shutterstock

Со временем в масле накапливаются мелкие металлические частицы, которые появляются из-за естественного износа деталей. Из-за этого оно густеет и хуже выполняет свою функцию. Если игнорировать замену, то это может привести к повышенному трению, перегрева коробки передач и даже выхода ее из строя. Ремонт или замена трансмиссии обходятся значительно дороже, чем своевременное обслуживание.

О проблеме могут свидетельствовать несколько признаков:

переключение передач стало тяжелее;

появились посторонние звуки – скрежет или свист;

чувствуется запах горелого;

возможны утечки или изменение цвета масла.

Как проверить состояние масла в коробке передач?

Оценить состояние масла можно благодаря проверке его цвета, пишет Total Energies. Масло имеет красный или полупрозрачный цвет, но из-за накопления отложений оно темнеет, теряет прозрачность и может иметь запах горелого из-за окисления.

Чтобы проверить масло в коробке передач нужно сделать несколько шагов.

1. Открыть капот и найти щуп уровня масла в трансмиссии (его расположение должно быть указано в инструкции по эксплуатации). Если у модели авто его нет, то придется поднять автомобиль с помощью домкрата или подъемника, а затем осторожно снять крышку заливной горловины трансмиссии, расположенную на блоке трансмиссии.

2. После этого вытащить щуп из заливной горловины. Если подняли автомобиль, вставьте линейку, отвертку или другой инструмент в систему, чтобы взять пробу масла. Если оно – темно-коричневого, черного или светло-розового цвета (обычно из-за загрязнения водой), тогда нужно заменять. Между тем красно-коричневая, полупрозрачная жидкость не обязательно означает необходимость замены.

Срок трансмиссионного масла зависит от его типа. Обычное масло служит примерно 48 – 80 тысяч километров или несколько лет, а синтетическое масло способно работать дольше – до 160 тысяч километров.

Регулярная замена масла в коробке передач – это простая профилактика, которая помогает продлить ресурс трансмиссии и избежать лишних расходов. Своевременное обслуживание всегда дешевле сложного ремонта.