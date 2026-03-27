Про лушпиння можна забути: новий метод фарбування яєць фольгою на Великдень

Наближається Великдень, тому всі вже починають активно шукати цікаві способи фарбування крашанок. Для тих, хто хоче спробувати незвичний метод – пропонуємо придивитися до нового тренду фарбування – з фольгою.

Щоб цікаво розфарбувати крашанки навіть не знадобляться спеціальні навички, пише City Magazine. Тепер про стандартні наклейки чи однотонні пасти можна забути. Цього року можна підійди до розфарбовування крашанок креативніше.

Як зробити незвичні крашанки з фольги?

Звичайна фольга здатна створити ефект, який нагадує абстрактний живопис. Та що найцікавіше, для цього вам не доведеться довго сидіти над крашанкою з пензликом і фарбами.

Для створення красивих крашанок потрібні круто зварені яйця. Фахівці радять брати білі, бо кольори на таких яйцях виглядають яскравішими та контраснішими. Також потрібна алюмінієва фольга, харчовий барвник та оцет. Працювати з крашанками треба обов’язково в рукавичках, щоб не залишити на руках кольорові сліди.

Процес приготування мармурових крашанок

Спочатку відріжте шматочок фольги настільки, щоб в ньому можна було легко загорнути яйце. Далі трішки зімніть його, а тоді розгорніть – зроблені нерівності створять необхідний ефект мармуру на шкаралупі.

На підготовлену фольгу нанесіть кілька крапель барвника. Можна змішувати різні кольори – таким чином візерунок вийде ще цікавішим. Тоді додайте трохи оцту, щоб фольга краще закріпилася. Після цього покладіть яйце у центр й щільно загорніть у фольгу.

Також можна використовувати щільні нитки. Кожну потрібно вкинути у фарбу, а тоді розкласти на спонжики для макіяжу й розкласти їх так, щоб вийшов гарний візерунок на яйці. Задля кращого ефекту можна ще вушною паличкою розфарбувати спонжик різними кольорами, а тоді вже загорнути яйце у фольгу.

Яйця потрібно залишити на 15 хвилин, щоб взялася фарба. А вже після того, як ви розгорнете яйце – то здивуєтеся результату. Кожна крашанка вийде унікальною. Щоб додати блиску, можна трішки протерти яйця паперовим рушником, нанісши на нього краплю олії.

Як зробити мармурові крашанки: дивіться відео

Цей спосіб вже набирає популярності. Він швидкий, простий та ефектно виглядає. А ще його перевага в тому, що після фарбування яєць нічого не треба мити й прибирати – достатньо лише викинути фольгу.

Як ще можна пофарбувати крашанки?

Для фарбування яєць у синій колір використовується синьокачанна капуста, яка є натуральним барвником, йдеться у тіктоці Анастасії Сімашко. Яйця потрібно варити в капустяному відварі з оцтом і сіллю, а потім залишити на ніч у холодильнику для насиченого кольору.

