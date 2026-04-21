Чому не зацвітає магнолія на подвір'ї: дізнайтеся причину

На багатьох ділянках останні роки активно висаджують магнолії. Традиційно вони зацвітають вже з кінця березня, та якщо цього досі не сталося, то фахівці розповіли про помилку, яка може блокувати розвиток бутонів.

Магнолії дуже чутливі до пошкодження коренів, пише WP Kobieta. Їхнє коріння неглибоке й крихке, тому пересадка чи порушення кореневої системи може серйозно порушити їхній розвиток.

Читайте також Дачники шкодують про посадку цього дерева: воно швидко знищує увесь сад

Це означає, що навіть незначне зміщення рослини може призвести до відсутності цвітіння в наступних сезонах.

Як змусити магнолію зацвісти?

Доволі важливим є правильне розташування дерева на ділянці. Найкраще вони ростуть на світлих місцях, що захищені від сильних поривів вітру.

Серед багатьох популярних різновидів садівники часто обирають кілька декоративних сортів, пише House&Garden.

"Дафна" – компактне дерево з жовтими квітами, схожими на лотоси. Дерево цвіте у квітні – травні.

"Бургундська зірка" – колоновидна магнолія має насичені рожево-червоні квіти. Зацвітає дерево у березні – квітні та виростає до 4 метрів.

"Аромат небес" – сорт із запашними квітами тюльпаноподібної форми добре підходить для середніх та великих садів.

Різноманітні сорти магнолій можна знайти на Prom. Якщо важливо перевірити саджанець перед оплатою, на Prom можна скористатися Пром-оплатою – кошти перераховуються продавцю лише після того, як покупець огляне та забере посилку.

Щоб правильно розвинути бутони, магноліям потрібні кілька годин світла кожного дня. Якщо ж вирощувати їх в тіні чи на протязі, то цвітіння може бути пригніченим.

Ключем до успіху є ґрунт і вода. Найкраще магнолії підходить родючий, багатий на гумус та слабокислий ґрунт. Занадто важкий або лужний ґрунт перешкоджає засвоєнню поживних речовин, тож це призводить до відсутності цвітіння.



Магнолія не зацвітає з кількох причин

Вирішальне значення має полив. Магнолії люблять постійну й помірну вологість. Надмірна кількість води може призвести до захворювання коренів, а от тривале пересихання може викликати стрес. Полив має бути регулярним, але збалансованим.

Окрім того, затримує цвітіння магнолій обрізка. Видалення кількох пагонів може призвести до видалення квіткових бруньок. Якщо ви вдавалися до обрізання, то рослині знадобиться час на відновлення, тож цвітіння може затриматися на кілька років.

Щоб тішитися цвітінню дерева кожного року потрібно уникати пересадок, забезпечити магнолії правильне місце, відповідний ґрунт та помірний полив.

