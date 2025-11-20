Злив у раковині проб’ється за 15 хвилин: знайдено дуже просте рішення

Раковина доволі часто засмічується від різних залишків їжі та жиру. При накопиченні утворюється щільний шар всередині труби. У ванній злив забивається через залишки волосся. Щоб розблокувати нормальний відтік води, радимо скористатися дієвими порадами.

Не варто одразу хапатися за аргесивні хімічні засоби, пише 24 Канал з посиланням на Express. Цілком безпечними та дієвими є такі натуральні інргредієнти як харчова сода та лимонна кислота. Часто соду поєднували з оцтом, але лимонна кислота працює нічим не гірше й глибоко прочищає стоки.

Як пробити раковину у трубі?

Лимонна кислота добре руйнує засмічення та нейтралізує неприємні запахи. Розчин на основі кислоти добре розчиняє жирові відкладення на кухні й очищує ванну від волосся, повертаючи трубам нормальний потік.

Для розчину вам знадобиться четвертина склянки лимонної кислоти та половина склянки харчової соди. Цю порошкову суміш акуратно висипте у засмічений злив.



Забиту раковину може очистити лимонна кислота / Фото Pinterest

Залишіть все на 30 хвилин, щоб інгредієнти подіяли, а тоді змийте залишки й пробийте раковину струмом води. Якщо відкладення старі чи сильно брудні, то за потреби процедуру можна продовжити.

Фахівці також рекомендують використовувати механічні засоби, такі як вантуз, гнучкий трос або сантехнічну пружину для очищення забитих труб, пише The Mirror. Гаряча вода разом з миючим засобом може ефективно видалити жир, але для пластикових труб варто використовувати лише гарячу воду, а не окріп.

Які ще є цікаві лайфхаки?