Секретний лайфхак: що засипати у взуття, щоб ноги були в теплі навіть при -10 градусах

Зимові морози часто зводять нанівець навіть найдорожче взуття. Ноги мерзнуть через вологу, порушений теплообмін і погану циркуляцію повітря всередині черевиків. Утім, досвідчені люди знають простий лайфхак, який допомагає зберегти тепло навіть у мороз до -10 градусів.

У цьому вам допоможе звичайна дитяча присипка. Цим лайфхаком поділилися користувачі на форумі Reddit, передає 24 Канал.

Як використовувати дитячу присипку для взуття?

Головна причина холодних ніг узимку – волога. Навіть якщо взуття здається сухим, стопи пітніють, а вологе середовище миттєво охолоджується на морозі. Дитяча присипка добре вбирає вологу. Достатньо насипати приблизно одну чайну ложку присипки у шкарпетки або безпосередньо у взуття перед виходом з дому.

У результаті:

зменшується потовиділення;

ноги довше залишаються теплими;

зникає відчуття сирості та холоду.

Цей метод особливо популярний серед людей, які багато часу проводять на вулиці – на зупинках, під час прогулянок або роботи на морозі.

Який ще секретний засіб може допомогти?

Ще один відомий, але суперечливий метод – гірчичний порошок. Як пише Newsyou.info, його іноді засипають у шкарпетки або взуття, щоб викликати приплив крові до стоп. Гірчиця подразнює шкіру, створюючи відчуття тепла, тому ноги можуть зігріватися швидше.



Що засипати у взуття, щоб ноги були в теплі / Фото Unsplash

Втім, експерти застерігають:

гірчичний порошок може викликати подразнення або опіки ;

; його не можна використовувати при чутливій шкірі чи мікротріщинах;

підходить лише для короткого використання і з великою обережністю.

На відміну від гірчиці, дитяча присипка вважається безпечнішою альтернативою і підходить для щоденного застосування.

Важливо! Навіть найкращий лайфхак не спрацює, якщо взуття тісне або не пропускає повітря. Для максимального ефекту варто: носити шкарпетки з натуральних матеріалів, уникати надто щільного взуття, завжди взуватися у сухі черевики.

Як почистити замшеве взуття від солі?

Раніше ми писали, що для видалення сольових розводів із замшевого взуття слід висушити його при кімнатній температурі і розчесати спеціальною щіткою для замші. Якщо залишилися сліди, можна використати розчин води і оцту у пропорції один до одного для точкового очищення.