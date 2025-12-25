Секретный лайфхак: что засыпать в обувь, чтобы ноги были в тепле даже при -10 градусах

Зимние морозы часто сводят на нет даже самую дорогую обувь. Ноги мерзнут из-за влаги, нарушенного теплообмена и плохой циркуляции воздуха внутри ботинок. Впрочем, опытные люди знают простой лайфхак, который помогает сохранить тепло даже в мороз до -10 градусов.

В этом вам поможет обычная детская присыпка. Этим лайфхаком поделились пользователи на форуме Reddit, передает 24 Канал.

Как использовать детскую присыпку для обуви?

Главная причина холодных ног зимой – влага. Даже если обувь кажется сухой, стопы потеют, а влажная среда мгновенно охлаждается на морозе. Детская присыпка хорошо впитывает влагу. Достаточно насыпать примерно одну чайную ложку присыпки в носки или непосредственно в обувь перед выходом из дома.

В результате:

уменьшается потоотделение;

ноги дольше остаются теплыми;

исчезает ощущение сырости и холода.

Этот метод особенно популярен среди людей, которые много времени проводят на улице – на остановках, во время прогулок или работы на морозе.

Какое еще секретное средство может помочь?

Еще один известный, но противоречивый метод – горчичный порошок. Как пишет Newsyou.info, его иногда засыпают в носки или обувь, чтобы вызвать приток крови к стопам. Горчица раздражает кожу, создавая ощущение тепла, поэтому ноги могут согреваться быстрее.



Что засыпать в обувь, чтобы ноги были в тепле / Фото Unsplash

Впрочем, эксперты предостерегают:

горчичный порошок может вызвать раздражение или ожоги ;

; его нельзя использовать при чувствительной коже или микротрещинах;

подходит только для короткого использования и с большой осторожностью.

В отличие от горчицы, детская присыпка считается более безопасной альтернативой и подходит для ежедневного применения.

Важно! Даже самый лучший лайфхак не сработает, если обувь тесная или не пропускает воздух. Для максимального эффекта стоит: носить носки из натуральных материалов, избегать слишком плотной обуви, всегда обуваться в сухие ботинки.

Как почистить замшевую обувь от соли?

