Троянди цвістимуть все літо: чим підживити їх у квітні

Троянди можуть цвісти й розмножуватися усе літо, але в цьому їм треба допомогти. Йдеться про додавання добрива, яке позитивно вплине на ріст квітів.

Садівник Майкл Гріффітс розповів, що саме у квітні дачникам потрібно поповнити ділянку з кущами троянд простим добривом, пише Express. Додавати добриво потрібно ще до початку цвітіння – це важливий момент.

Чим підживити троянди у квітні?

Спочатку потрібно очистити троянди від бур’янів та сміття, а тоді додавати добриво з необхідними поживними речовинами. Розсипте його навколо основи троянди, а тоді трішки перемішайте ґрунт.

Якщо в найближчі дні не очікуватиметься дощу, то кущі троянд можна трохи підлити. Перша половина весни – це ідеальний час для підживлення. Добрива дадуть квітам необхідну енергію вже для подальшого цвітіння.

Дачник додав, що квітнева підгодівля є напрочуд важливою, оскільки допомагає забезпечити трояндам життєво важливі поживні речовини, які необхідні для зміцнення коріння та сприяння здоровому цвітінню.

Квітневе підживлення запобігає дефіциту поживних речовин та підвищує стійкість кущів до шкідників та хвороб. Вчасне внесення добрива вже влітку подарує численну кількість квітів.

Навесні для кущів троянд рекомендовано використовувати гранульоване добриво з повільним вивільненням, яке потрібно вносити навколо основи рослини.

Садівники радять удобрювати троянди навесні добривом тривалої дії, багатим на калій, азот та фосфор, для підвищення імунітету та стимуляції росту, пише Interia Kobieta. Існують прості домашні добрива на основі дріжджів та картоплі, які ефективно підтримують ріст та цвітіння троянд, при цьому їх використання радять повторювати раз на місяць.

