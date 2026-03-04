Чим годувати курей у березні: кількість яєць у гнізді почне вражати

Несучість курей залежить від їхнього раціону. Правильно збалансоване харчування допомагає не лише збільшити кількість яєць, але й покращити їхню якість. Кури найактивніше починають нестися з березня по серпень, тому в цей період їх треба забезпечити поживною їжею.

У період активної яйцекладки організм курей витрачає багато ресурсів на формування яєць, тому збалансований раціон є дуже важливим, пише Lima Biotechnoligy.

Який раціон необхідний курям?

Білок

Саме білок є одним з ключових компонентів у харчуванні курей-несучок. Крім формування яєць, білок необхідний для інших важливих процесів в організмі курей. Якщо його недостатньо, то це може призвести до зниження несучості й погіршення якості яєць.

Вуглеводи

Основним джерелом енергії для курей-несучок є вуглеводи. Вони забезпечують енергію, яка є необхідною для всіх життєвих процесів. Вуглеводи птиця отримує із зернових кормів, де вони містяться у вигляді крохмалю й інших зернових компонентів.



Правильна підгодівля збільшить кількість яєць / Фото Unsplash

Вітаміни та мінерали

Важливими для вироблення яєць є вітаміни та мінерали. Вони містяться у якісному кормі, в якому є цілий комплекс необхідних речовин. Особливу роль відіграють кальцій, фосфор та вітамін D. Якісний корм для курей-несучок можна придбати на Prom.

Кальцій формує міцну яєчну шкаралупу. Якщо її бракує, то вона може бути крихкою й тонкою. Фосфор важливий для розвитку кісток, а вітамін D допомагає засвоювати кальцій та фосфор. Усі ці речовини підтримують здоров’я кісток курей та сприяють нормальному процесу яйцекладки.

Які продукти допомагають підвищити несучість курей?

Окрім основного корму, раціон курей варто урізноманітнювати додатковими продуктами, які теж мають позитивний вплив на якість яєць.

Свіжа листова зелень

Конюшина є хорошим джерелом вітамінів, мінералів та клітковини. Її користь полягає в тому, що вона здатна покращити смак та поживну цінність яєць.

Фрукти та овочі

Яблука та морква можуть бути корисними доповненнями до раціону. Вони містять поживні речовини, тож роблять харчування курей більш різноманітнішим й навіть можуть впливати на смак яєць.

Якісне зерно

Такі цільнозернові культури як овес, ячмінь та кукурудза – багаті на вуглеводи, клітковину, вітаміни та мінерали. Вони забезпечують курям енергію й можуть покращити текстуру яєць.

Шкаралупа яєць

Подрібнена шкаралупа яєць містить багато кальцію, тож здатна зміцнити шкаралупу яєць, які курка знесе.

Трави та спеції

Невелика кількість трав та спецій (орегано, базилік, часник) може надати яйцям виразнішого аромату.

Чиста вода

Свіжа вода необхідна для курей-несучок. Постійний доступ до чистої води допомагає підтримувати організм в нормальному стані й забезпечить стабільну яйцекладку.

Якщо годувати курей різноманітним та збалансованим раціоном, то вони залишаться здоровими й стабільно нестимуть яйця.

До слова, яєчна шкаралупа використовується як натуральне підживлення для рослин, оскільки вона містить кальцій, необхідний для міцної кореневої системи, пише Express. Садівники рекомендують подрібнювати шкаралупу перед використанням і зберігати в сухій скляній банці до моменту висаджування.

