У барабан чи відсік: українці посперечались, куди ж треба сипати пральний порошок

У мережі постало питання, куди ж саме засипати пральний порошок – у барабан чи спеціальний відсік? Така дискусія розгорілося після допису в соціальній мережі.

Не всі дотримуються правил, тому дехто запитає порошок в барабан, а дехто у відсік, при цьому не розуміючи, у який саме, пише 24 Канал з посиланням на threads Юлії Зібаревої.

Жінка опублікувала допис з питанням, яке, ймовірно, хвилює багатьох. У коментарях одні користувачі запевняють, що сучасні пральні машини працюють без проблем з порошком у барабані, інші ж наполягають на використанні спеціального відсіку, побоюючись пошкодити техніку.

Насправді ж порошок потрібно засипати у спеціальний відсік у пральній машинці, але не навмання у будь-який. Кожен з них має своє значення.

Куди засипати пральний порошок?

Фахівці кажуть, що пральна машинка – не девайс для експериментів та інтуїтивних рішень, пише City Magazine. Кожен з трьох відділень має своє чітке призначення.

Основний відсік позначений римською цифрою II. Саме він призначений для порошку чи гелю для стандартного прання. Відсік відповідає за очищення в основному циклі.

Секція з квіточкою чи зірочкою призначена для кондиціонера. Машина додає його вже під час фінального полоскання, щоб одяг був м’яким та приємним на дотик.

Відсік з позначкою І – використовується для попереднього прання. Функція вмикається лише тоді, коли ви обираєте спеціальну програму для дуже забруднених речей. З цього відсіку використовується невелика порція засобу, яка допомагає розм’якшити та видалити бруд до початку основного циклу.

До речі, вивертання одягу навиворіт перед пранням допомагає запобігти подразненню тканин, захищає кольори від вицвітання та уповільнює процес зношування, пише Real Simple. Одяг, який слід вивертати перед пранням, включає джинси, спортивний одяг, бавовняні сорочки, одяг яскравих та темних кольорів, а також делікатні матеріали.

Які ще лайфхаки про прання варто знати?