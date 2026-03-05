Плями зникнуть з килима за лічені секунди: допоможе маловідомий засіб

Косметологиня Кеті Роуз Картер розповіла про незвичний спосіб виведення плям на килимах. За її словами, допоможе недорогий засіб, яким користуються всі жінки.

Господині звикли для прибирання використовувати професійні засоби, однак вивести пляму зможе розчин для догляду за шкірою, який очистить тканину вже за кілька секунд, пише Express.

Читайте також Мікрофібра після миття авто стане "дубовою": як прати, щоб служила роками

Яким засобом вивести плями з килима?

Пляма на килимі – досить неприємна побутова проблема. Деякі плями настільки глибоко вбираються в тканину, що їх складно вивести, якщо вони вже встигли висохнути. Найпроблемнішими вважаються сліди від вина, кави чи червоної помади, оскільки мають сильну пігментацію й залишають темні плями.

Для виведення плям є спеціальні засоби, проте вони дорогі. Замість них косметологиня радить звернути увагу на засіб, який є вдома у багатьох. Йдеться про звичайну міцелярну воду, яка здатна ефективно впоратися з темними плямами на килимах.

Кеті Роуз Картер опублікувала відеоролик в тіктоці, який миттєво став вірусним. Вона показала кілька невеликих, але помітних темних плям на світло-бежевому килимі. Щоб їх видалити, вона нанесла трохи міцелярної води на темні сліди й почала обережно втирати засіб ватним диском.

Далі вона лише трохи змочила ватний диск водою та ще раз промокнула пляму. На завершення Кеті витерла все рушником, щоб прибрати зайву вологу. Лайфхак довів, що такий метод дійсно працює.

Міцелярна вода виводить плями: дивіться відео

Користувачі під відеороликом додали, що міцелярна фарба допомагає вивести зі шкіри залишки фарби для волосся й засоби штучної засмаги. Метод з видалення плями працює не лише на килимі, але й на дивані чи навіть одязі.

Втім, у коментарях додали, що все ж таки варто братися за виведення плями, коли вона свіжа, бо для старих слідів цей метод не завжди помічний.

Міцелярну воду, засоби для вмивання та очищення можна придбати на Prom. Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Чим ще можна почистити пляму?

Блогерка Софія Сізова у своєму тіктоці розповіла також дієві засоби проти плям на килимі. За її словами, потрібно зробити засіб з солі та соди у пропорції 1:2. Добре перемішайте й посипте порошком килим. Далі залишіть на 20 хвилин та пропилососьте.

Позбутися плям можна завдяки перекису водню 3%, який потрібно змішати з двома частинами води. Розчин треба нанести на пляму, а зверху посипати содою. Блогерка додала, що його треба залишити на плямі 10 хвилин, а тоді затерти ганчіркою.

Дієвий засіб проти плям і запахів: дивіться відео

Які є ще методи проти виведення різних плям?