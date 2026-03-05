Плями зникнуть з килима за лічені секунди: допоможе маловідомий засіб
- Косметологиня Кеті Роуз Картер рекомендує використовувати міцелярну воду для ефективного виведення темних плям з килимів.
- Метод з міцелярною водою підходить не лише для килимів, але й для диванів та одягу, однак краще працює на свіжих плямах.
Косметологиня Кеті Роуз Картер розповіла про незвичний спосіб виведення плям на килимах. За її словами, допоможе недорогий засіб, яким користуються всі жінки.
Господині звикли для прибирання використовувати професійні засоби, однак вивести пляму зможе розчин для догляду за шкірою, який очистить тканину вже за кілька секунд, пише Express.
Яким засобом вивести плями з килима?
Пляма на килимі – досить неприємна побутова проблема. Деякі плями настільки глибоко вбираються в тканину, що їх складно вивести, якщо вони вже встигли висохнути. Найпроблемнішими вважаються сліди від вина, кави чи червоної помади, оскільки мають сильну пігментацію й залишають темні плями.
Для виведення плям є спеціальні засоби, проте вони дорогі. Замість них косметологиня радить звернути увагу на засіб, який є вдома у багатьох. Йдеться про звичайну міцелярну воду, яка здатна ефективно впоратися з темними плямами на килимах.
Кеті Роуз Картер опублікувала відеоролик в тіктоці, який миттєво став вірусним. Вона показала кілька невеликих, але помітних темних плям на світло-бежевому килимі. Щоб їх видалити, вона нанесла трохи міцелярної води на темні сліди й почала обережно втирати засіб ватним диском.
Далі вона лише трохи змочила ватний диск водою та ще раз промокнула пляму. На завершення Кеті витерла все рушником, щоб прибрати зайву вологу. Лайфхак довів, що такий метод дійсно працює.
Міцелярна вода виводить плями: дивіться відео
Користувачі під відеороликом додали, що міцелярна фарба допомагає вивести зі шкіри залишки фарби для волосся й засоби штучної засмаги. Метод з видалення плями працює не лише на килимі, але й на дивані чи навіть одязі.
Втім, у коментарях додали, що все ж таки варто братися за виведення плями, коли вона свіжа, бо для старих слідів цей метод не завжди помічний.
Чим ще можна почистити пляму?
Блогерка Софія Сізова у своєму тіктоці розповіла також дієві засоби проти плям на килимі. За її словами, потрібно зробити засіб з солі та соди у пропорції 1:2. Добре перемішайте й посипте порошком килим. Далі залишіть на 20 хвилин та пропилососьте.
Позбутися плям можна завдяки перекису водню 3%, який потрібно змішати з двома частинами води. Розчин треба нанести на пляму, а зверху посипати содою. Блогерка додала, що його треба залишити на плямі 10 хвилин, а тоді затерти ганчіркою.
Дієвий засіб проти плям і запахів: дивіться відео
Які є ще методи проти виведення різних плям?
Таблетки для зубних протезів ефективно видаляють стійкі плями від кави та чаю на чашках, коли їх розчинити в окропі. Таблетки для посудомийної машини також корисні для очищення різних поверхонь від вапняного нальоту та забруднень.
Для виведення жовтих плям з подушок можна використовувати таблетку для посудомийної машини замість прального порошку. Альтернативно, для відбілення білої тканини, можна додати в пральну машину склянку кристалічної соди.
Часті питання
Яким засобом можна вивести плями з килима, згідно зі статтею?
Замість дорогих спеціальних засобів косметологиня радить використовувати звичайну міцелярну воду, яка ефективно впорається з темними плямами на килимах.
Як правильно використовувати міцелярну воду для виведення плям з килима?
Спочатку нанесіть трохи міцелярної води на темні сліди й обережно втирайте засіб ватним диском. Потім змочіть ватний диск водою та ще раз промокніть пляму. На завершення витріть все рушником, щоб прибрати зайву вологу.
Чи працює метод видалення плям міцелярною водою на інших поверхнях?
Так, користувачі зазначають, що метод працює не лише на килимі, але й на дивані чи навіть одязі. Однак він ефективніше для свіжих плям.