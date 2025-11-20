Встановіть одну річ над радіатором: у кімнаті миттєво стане тепліше

У холодну пору важливим завданням для кожного з нас є збереження тепла в оселі. Експерти радять скористатися простим та дієвим прийомом, завдяки якому в кімнаті тепло буде зберігатися набагато довше.

Виявляється, що встановлення полиці безпосередньо над радіатором, допомагає краще розподіляти тепло й швидше обігрівати кімнату, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Читайте також Батареї обігріватимуть дім чи не вдвічі ефективніше: зробіть ці 3 речі

Навіщо встановлювати полицю над радіатором?

Фахівець з опалення Стівен Ханкінсон пояснив, що розміщена полиця на одній лінії з радіатором, змінює напрямок руху теплого повітря. Замість того, щоб підніматися вгору до стелі й розсіюватися, тепло спрямується вперед у простір кімнати.

Такий підхід прискорить нагрів приміщення та зробить його рівномірнішим. У результаті система опалювання працюватиме вже не так інтенсивно, тож знизиться й споживання енергії, а разом із цим і витрати на комунальні послуги.



Зберегти тепло в домі доволі просто / Фото Freepik

Щоб встановлена конструкція була безпечною, фахівець рекомендує дотримуватися кількох важливих правил. Відстань між радіатором та найнижчою полицею має бути не меншою за 15 сантиметрів. Це дозволить теплому повітрю вільно циркулювати.

Поличка ідеально підійде для конвекторів, які розміщені не під вікном, де вже є підвіконня над батареями. Щоб уникнути деформації чи пошкоджень від тепла, краще обирати термостійкі матеріали.

Ще краще утеплити дім можна за допомогою фольги, пише City Magazine. Алюмінієва фольга відбиває тепло назад у приміщення, що дозволяє зекономити на опаленні до 30%. Для створення теплого відбивача потрібно обклеїти шматок картону фольгою і встановити його між стіною та радіатором.

Щоб у приміщенні зберігалося тепло, штори на ніч потрібно закривати. Таким чином тепло не вийде через вікна.

Які ще є корисні поради на зиму?