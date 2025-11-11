На вікнах взагалі не буде конденсату: потрібно помити їх кухонною дрібничкою

Вода, що збирається на вікнах, може не тільки псувати вигляд кухні чи вітальні, але й бути небезпечною, адже конденсат зрештою часто призводить до появи плісняви.

Конденсат на вікнах та цвіль навколо них – це небажане явище у будь-якому домі. На щастя, позбутися цього можна дуже швидко, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Як позбутися конденсату на вікнах назавжди?

Якщо вам колись доводилося помічати, що вікна взимку "пітніють" та вкриваються краплями води, ймовірно, вам доводиться мати справу з конденсатом – і зазвичай проблема виникає саме у холодну пору року, коли в приміщенні задушливо, а на вулиці – холодно.

Конденсат не тільки неприємно виглядає та погіршує видимість з вікна, але з часом може призвести також до поширення цвілі в домі. Також у випадку, якщо підвіконня та віконні рами дерев'яні, це також може призвести до гниття.

Конденсат також часто потрапляє під шпалери й навіть пошкоджує меблі поряд з вікнами – тож ігнорувати проблему точно не слід.

На щастя, існує елементарний спосіб запобігти появі конденсату – і все, що вам для цього знадобиться, вже є у вас вдома. Варто використати кілька крапель мийного засобу для миття вікон – і на них вже не буде з'являтися конденсат.

Засіб для миття посуду за допомогою сухої ганчірки потрібно втерти у вікно, і він створить захисний бар'єр, що не дозволятиме краплям води накопичуватися на склі, пише BBC.

Головне – не використовувати забагато мийного засобу. Всього однієї краплі на вікно вистачить, аби запобігти утворенню надокучливого конденсату. Засіб потрібно буде наносити повторно кожні два – три тижні, аби він залишався дієвим.

