Попіл може знищити урожай: дачники роблять небезпечну помилку

Деревний попіл вже давно вважається простим і доступним способом підживлення рослин. Городники роками його використовують, проте не всі знають, що деяким культурам він може нашкодити.

У березні дачники активно розсипають попіл по грядках та в саду, але перед цієї процедурою варто дізнатися про шкоду, яку він може принести, йдеться в ютуб-ролику на каналі "Сад біля хати".

Читайте також Ідеальне натуральне добриво: як деревний попіл знищує шкідників на рослинах

Яку користь має попіл?

Попіл – це концентрований мінеральний комплекс, в якому міститься калій, кальцій, фосфор, магній та багато різних мікроелементів. Калій допомагає рослинам транспортувати цукри до плодів, завдяки чому помідори стають солодшими, а картопля формує більші бульби.

Фосфор впливає на розвиток міцної кореневої системи, а от кальцій знижує кислотність ґрунту й допомагає рослинам краще засвоювати поживні речовини.

Коли попіл стає шкідливим?

Проблема ховається у походженні попелу. На ньому можуть накопичуватися важкі метали й токсичні діоксини, якщо у його складі фарбовані дошки, ДСП, ламінат чи навіть глянцеві журнали. Через це шкідливі речовини можуть потрапити у ягоди та овочі.

Значною помилкою городників вважається використання попелу на нейтральних чи лужних ґрунтах. У такому середовищі рівень рН може різко підвищитися, тому залізо, марганець і бор стануть для рослин недоступними. Це навіть може призвести до хлорозу, пригальмувати ріст рослин та викликати «фізіологічну посуху», коли ґрунт починає витягувати вологу з коріння.

Яким рослинам попіл шкодить?

Підживлення з попелу добре впливає на капустяні культури, посльонові, огірки та кущі ягід. Окрім живлення, попіл допомагає боротися зі шкідниками та знижувати ризик появи кили на капусті. У певних випадках навіть відлякує слимаків та попелицю.

Втім, для деяких рослин попіл може стати шкідливим. До прикладу, ацидофільні культури потребують кислого ґрунту, а навіть незначна кількість попелу може вже зіпсувати їхній розвиток. Йдеться про лохину, журавлину, рододендрони, азалії та хвойні.

Не варто дачникам використовувати попіл для гортензій, інакше блакитний колір квітів може зникнути. Слід пам’ятати, що щавель також краще росте в кислому ґрунті.

Дачників застерігають від помилок: дивіться відео

Martha Stewart пише, що попіл може бути корисним у побуті. Поставте невелику відкриту ємність з сухим попелом у коморі, підвалі чи іншому місці, де накопичується затхлий запах. Через деякий час повітря стане свіжим без хімічних ароматизаторів. Також попіл підійде в догляді за грилем та металевими аксесуарами на відкритому повітрі. Паста з попелу та води легко видаляє нагар і забруднення решіток та інструментів.

Що ще варто знати садівникам?