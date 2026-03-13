Пепел может уничтожить урожай: дачники совершают опасную ошибку
- Зола может быть вредной для растений, если содержит тяжелые металлы и токсины из загрязненных материалов.
- Золу не рекомендуется использовать на нейтральных или щелочных почвах, а также для ацидофильных культур, таких как голубика и рододендроны.
Древесная зола уже давно считается простым и доступным способом подкормки растений. Огородники годами ее используют, однако не все знают, что некоторым культурам она может навредить.
В марте дачники активно рассыпают золу по грядкам и в саду, но перед этой процедурой стоит узнать о вреде, который он может принести, говорится в ютуб-ролике на канале "Сад у дома".
Читайте также Идеальное натуральное удобрение: как древесная зола уничтожает вредителей на растениях
Какую пользу имеет зола?
Зола – это концентрированный минеральный комплекс, в котором содержится калий, кальций, фосфор, магний и много различных микроэлементов. Калий помогает растениям транспортировать сахара к плодам, благодаря чему помидоры становятся слаще, а картофель формирует большие клубни.
Фосфор влияет на развитие крепкой корневой системы, а вот кальций снижает кислотность почвы и помогает растениям лучше усваивать питательные вещества.
Когда пепел становится вредным?
Проблема скрывается в происхождении пепла. На ней могут накапливаться тяжелые металлы и токсичные диоксины, если в ее составе крашеные доски, ДСП, ламинат или даже глянцевые журналы. Из-за этого вредные вещества могут попасть в ягоды и овощи.
Значительной ошибкой огородников считается использование золы на нейтральных или щелочных почвах. В такой среде уровень рН может резко повыситься, поэтому железо, марганец и бор станут для растений недоступными. Это даже может привести к хлорозу, притормозить рост растений и вызвать "физиологическую засуху", когда почва начинает вытягивать влагу из корней.
Каким растениям пепел вредит?
Подкормка из золы хорошо влияет на капустные культуры, посевные, огурцы и кусты ягод. Кроме питания, пепел помогает бороться с вредителями и снижать риск появления килы на капусте. В определенных случаях даже отпугивает слизней и тлю.
Впрочем, для некоторых растений пепел может стать вредным. К примеру, ацидофильные культуры требуют кислой почвы, а даже незначительное количество пепла может уже испортить их развитие. Речь идет о голубике, клюкве, рододендроны, азалии и хвойные.
Не стоит дачникам использовать золу для гортензий, иначе голубой цвет цветов может исчезнуть. Следует помнить, что щавель также лучше растет в кислой почве.
Дачников предостерегают от ошибок: смотрите видео
Martha Stewart пишет, что пепел может быть полезным в быту. Поставьте небольшую открытую емкость с сухим пеплом в кладовке, подвале или другом месте, где скапливается затхлый запах. Через некоторое время воздух станет свежим без химических ароматизаторов. Также пепел подойдет в уходе за грилем и металлическими аксессуарами на открытом воздухе. Паста из пепла и воды легко удаляет нагар и загрязнения решеток и инструментов.
Что еще стоит знать садоводам?
В начале весны дачники начинают уход за виноградом, удаляя зимнее укрытие и обрабатывая повреждения специальной пастой.
Для подкормки смородины в марте рекомендуется использовать картофельный крахмал, который активирует микрофлору почвы и улучшает урожайность.
Частые вопросы
Какую пользу приносит использование золы в садоводстве?
Зола - это концентрированный минеральный комплекс, в котором содержатся калий, кальций, фосфор, магний и много различных микроэлементов. Калий помогает растениям транспортировать сахара к плодам, фосфор способствует развитию крепкой корневой системы, а кальций снижает кислотность почвы и улучшает усвоение питательных веществ.
Когда использование золы может стать вредным?
Использование пепла становится вредным, если он содержит тяжелые металлы и токсичные диоксины из крашеных досок или других материалов. На нейтральных или щелочных почвах уровень рН может повыситься, что делает железо, марганец и бор недоступными для растений и может привести к хлорозу и притормаживанию роста.
Каким растениям пепел может навредить?
Пепел может быть вредным для ацидофильных культур, которые нуждаются в кислой почве, таких как голубика, клюква, рододендроны, азалии и хвойные. Для гортензий использование золы может привести к потере голубого цвета цветов, а щавель лучше растет в кислой почве.