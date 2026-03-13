Пепел может уничтожить урожай: дачники совершают опасную ошибку

Древесная зола уже давно считается простым и доступным способом подкормки растений. Огородники годами ее используют, однако не все знают, что некоторым культурам она может навредить.

В марте дачники активно рассыпают золу по грядкам и в саду, но перед этой процедурой стоит узнать о вреде, который он может принести, говорится в ютуб-ролике на канале "Сад у дома".

Какую пользу имеет зола?

Зола – это концентрированный минеральный комплекс, в котором содержится калий, кальций, фосфор, магний и много различных микроэлементов. Калий помогает растениям транспортировать сахара к плодам, благодаря чему помидоры становятся слаще, а картофель формирует большие клубни.

Фосфор влияет на развитие крепкой корневой системы, а вот кальций снижает кислотность почвы и помогает растениям лучше усваивать питательные вещества.

Когда пепел становится вредным?

Проблема скрывается в происхождении пепла. На ней могут накапливаться тяжелые металлы и токсичные диоксины, если в ее составе крашеные доски, ДСП, ламинат или даже глянцевые журналы. Из-за этого вредные вещества могут попасть в ягоды и овощи.

Значительной ошибкой огородников считается использование золы на нейтральных или щелочных почвах. В такой среде уровень рН может резко повыситься, поэтому железо, марганец и бор станут для растений недоступными. Это даже может привести к хлорозу, притормозить рост растений и вызвать "физиологическую засуху", когда почва начинает вытягивать влагу из корней.

Каким растениям пепел вредит?

Подкормка из золы хорошо влияет на капустные культуры, посевные, огурцы и кусты ягод. Кроме питания, пепел помогает бороться с вредителями и снижать риск появления килы на капусте. В определенных случаях даже отпугивает слизней и тлю.

Впрочем, для некоторых растений пепел может стать вредным. К примеру, ацидофильные культуры требуют кислой почвы, а даже незначительное количество пепла может уже испортить их развитие. Речь идет о голубике, клюкве, рододендроны, азалии и хвойные.

Не стоит дачникам использовать золу для гортензий, иначе голубой цвет цветов может исчезнуть. Следует помнить, что щавель также лучше растет в кислой почве.

Martha Stewart пишет, что пепел может быть полезным в быту. Поставьте небольшую открытую емкость с сухим пеплом в кладовке, подвале или другом месте, где скапливается затхлый запах. Через некоторое время воздух станет свежим без химических ароматизаторов. Также пепел подойдет в уходе за грилем и металлическими аксессуарами на открытом воздухе. Паста из пепла и воды легко удаляет нагар и загрязнения решеток и инструментов.

