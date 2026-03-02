Найгірший час для миття вікон: що саме може зіпсувати результат

З настанням весни більшість господинь беруться за ретельне прибирання дому. Після зими найперше в очі кидаються брудні вікна, проте від миття треба відмовитися у певні дні, щоб уникнути зайвої роботи.

Правильної відповіді на питання, коли мити вікна – немає, але є одне правило, якого варто дотримуватися, пише Interia Kobieta.

Читайте також Мікрофібра після миття авто стане "дубовою": як прати, щоб служила роками

Коли не варто мити вікна?

Спеціалісти радять перевіряти прогноз погоди перед миттям, бо якщо на наступний день прогнозується дощ, то робота буде марною. Деякі господині радо беруться за миття вікон в сонячну погоду, але й ця діє не є правильною, бо гарна погода не сприяє чистоті вікон.



Вікна не варто мити в сонячний день / Фото Freepik

Сонячні промені, які потрапляють на мокрі вікна швидко вбирають води, залишаючи на склі смуги. Щоб уникнути зайвої роботи, вікна краще мити в той час, коли небо затягнуте хмарами. Втім, чекати зумисно на хмарну погоду не треба. Якщо вікна потребують миття, тоді просто краще взятися за миття вранці чи ввечері, коли сонячні промені будуть найменше інтенсивнішими.

Чим мити вікна?

Перед тим як братися за миття скла, спочатку варто очистити рами. Для миття підійде розчин теплої води з невеликою кількістю засобу для миття посуду. Звичайною губкою їх треба протерти, а тоді витерти насухо ганчіркою чи паперовим рушником.

Якісні засоби для миття вікон можна придбати на маркетплейсі, обравши найкращий для себе варіант серед всієї продукції.

Перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про засоби для миття вікон – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення.

Для миття вікон варто використовувати не лише тканину з мікрофібри, але й швабру, яка виведе зайву воду. Брудні вікна найкраще допоможе відмити спеціальний засіб для чищення скла, проте є й домашні альтернативи, якими можна скористатися.

Оцет – легко розчиняє бруд й плями від дощу. Достатньо лише додати склянку оцту до літра теплої води.

– легко розчиняє бруд й плями від дощу. Достатньо лише додати склянку оцту до літра теплої води. Лимонна кислота – у літрі теплої води треба розчинити один пакетик кислоти, щоб отримати в результаті блискуче покриття.

– у літрі теплої води треба розчинити один пакетик кислоти, щоб отримати в результаті блискуче покриття. Засіб для миття посуду – двох столових ложок засобу достатньо розвести в теплій воді. Такий розчин видалить бруд та стійкі плями з вікон.

– двох столових ложок засобу достатньо розвести в теплій воді. Такий розчин видалить бруд та стійкі плями з вікон. Гліцерин – у 3 літрах води потрібно розвести столову ложку гліцерину. Розчин корисний тим, що вміст гліцерину створює тонку плівку на вікнах, запобігаючи осіданню пилу й бруду.

Деякі господині досі миють вікна газетами, проте цей старий лайфхак має певні підводні камені, пише Marry Maids. Газети добре полірують скло, але можуть залишати розводи. Замість газет краще скористайтеся серветкою з мікрофібри, яка добре вбирає вологу й не подряпає поверхню. Якщо вікна дуже брудні, то перед використанням спеціального засобу для скла – їх варто промити звичайною водою.

Які ще поради варто знати?