Місячний календар городника на листопад: ось що можна робити в останній місяць осені

Городники вже давно звертають увагу не лише на погодні умови, але й на дату в календарі, плануючи свої справи на грядках та в саду за місячним календарем. Саме він може підказати, коли потрібно доглядати за рослинами.

Місячний календар городника є дуже важливим для кожного дачника, бо допомагає не забути про важливі справи, які потрібно зробити, пише 24 Канал з посиланням на Space Weather Live.

Листопад є вже пізнім місяцем, тож більшість аграрних робіт завершені. Рослини перебувають у спокої, а ґрунт може промерзати. У місячному календарі виділяють фази Місяця й по ньому вже орієнтуються. Коли Місяць росте, то краще працювати з надземними частинами, а коли спадає – з кореневою системою.

За місячним календарем на листопад 2025 року фази Місяця будуть проходити у такій послідовності:

Зростаючий Місяць : 1 – 4 листопада, 21 – 30 листопада;

: 1 – 4 листопада, 21 – 30 листопада; Повня : 5 листопада;

: 5 листопада; Спадний Місяць : 6 – 19 листопада;

: 6 – 19 листопада; Молодик: 20 листопада.



Календар городника на листопад / Фото Pexels

У які дні можна працювати на городі у листопаді?

1 – 2 листопада – у цей час можна збирати опале листя та очищувати ділянку від опалих гілок з дерев. Також дозволено перекопувати пусті грядки.

2 – 5 листопада – дозволяється садити озимі культури (цибулю та часник) та обробляти сад і город від хвороб та шкідників.

6 – 7 листопада – продовжуйте посадку озимих культур та доглядайте за рослинами.

8 – 9 листопада – перекопуйте грядки, вносьте перегній та компост, а також видаляйте бур’яни.

10 – 11 листопада – у ці дні можна садити цибулинні квіти тюльпани чи дзвіночки.

12 – 13 листопада – час підходить для утеплення рослин й підготовку до зими.

14 – 15 листопада – можна сіяти озимі коренеплоди: моркву, буряк, редиску.

16 листопада – день пасивний для робіт на городі, тому краще нічого серйозного не робити.

17 листопада – перекопайте грядки, якщо ґрунт ще не замерз та укрийте від сильного вітру квіти.

18 – 20 листопада – дозволені всі роботи, але не можна застосовувати сильні хімікати.

21 – 27 листопада – підготовка рослин до зими, помірне підживлення та мульчування.

28 – 30 листопада – можна робити будь-які роботи, але слід бути обачними з коренями.

Ці кілька простих порад допоможуть орієнтуватися у місячному календарі й розуміти, що за чим можна робити на городі.

Що ще радять місячні календарі на листопад?