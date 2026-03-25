Лохина дасть утричі більше ягід: садівники розповіли про незвичний розчин з хліба

Останні роки дачники почали активно вирощувати лохину на ділянках. Ягоди цього куща дуже корисні для здоров’я, тому для покращення урожаю потрібно внести якісне підживлення.

Кущі лохини починають рости вже на початку березня, пише Interia Kobieta. У цей період рослині потрібен достатній полив та поживні речовини.

Як доглядати за лохиною навесні?

Садівники кажуть, що дуже важливо підтримувати pH ґрунту на рівні 3,5 - 5,5. Рослина є ацидофільною, тому саме в таких умовах здатна належним чином засвоювати поживні речовини з ґрунту.

Дачники радять удобрювати кущі лохини кислим торфом, сосновою корою чи спеціальним добривом призначеним саме для цих ягід.

Дуже важливим є регулярний полив. Поверхнева коренева система робить лохину чутливою до посухи й заважає їй накопичувати життєво важливі поживні речовини. Ґрунт навколо куща має бути постійно трішки вологим, проте не перезволоженим. Навесні кущі лохини можна обрізати, щоб видалити пошкоджені пагони й стимулювати ріст.



Лохину обов'язково потрібно підживити

Чим підживити лохину?

Збільшить урожай лохини можна природним методом удобрення. Один з найцікавіших методів, що привернув увагу садівників – це полив куща водою, отриманою від замочування черствого хліба.

Цей продукт діє на кущі як стимулятор росту. Це пов’язано з наявністю дріжджів та мікроорганізмів, які підтримують біологічний стан субстрату. Вони покращують структуру ґрунту, створюючи ідеальні умови для росту кущів.

Хлібне добриво підкислює ґрунт, тож це ще одна додаткова перевага. Звичайний продукт може призвести до здорового росту рослини та рясного плодоношення.

Як зробити добриво з черствого хліба?

Для отримання підживлення достатньо розкришити черствий хліб (бажано цільнозерновий) та залити водою. Хліб з насінням, горіхами, травами і спеціями варто уникати. У жодному разі не можна використовувати хліб з пліснявою.

Хліб з водою бажано притиснути важкою тарілкою й залишити на тиждень в теплому місці. Після зазначеного часу отриману рідину треба процідити й змішати з чистою водою у співвідношенні 1:3. Цим добривом лохину варто поливати раз на 2 тижні.

Також в садах українців популярними є кущі смородини, пишуть "Новини Live". Для підживлення смородини рекомендується використовувати картопляний крохмаль, який покращує структуру ґрунту і стимулює ріст зав'язі. Яєчна шкаралупа, багата на кальцій, також може бути використана для покращення розвитку кореневої системи смородини.

