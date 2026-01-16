Не викидайте шкаралупу від волоських горіхів: в побуті вона просто незамінна

Шкаралупа волоських горіхів – це щось, що більшість людей сприймають як сміття та без зайвих роздумів викидають у смітник. Втім, вона може бути значно кориснішою, ніж ви думаєте.

Шкаралупа з волоського горіха – це просто незамінна річ і в домі, і на городі. Чимало людей просто не знають, як використати її потенціал на повну.

Як можна використати горіхові шкаралупки?

Форми для десертів

Шкаралупа від волоських горіхів може стати екологічною та цікавою формою для шоколаду, десертів та будь-яким солоним стравам. Для того, аби приготувати смачний десерт, потрібно просто розтопити трохи шоколаду та залити його у якісно очищені шкаралупи. Після цього наповнити горішками, кремом чи сиром та заморозити.

Скраб зі шкаралупи волоського горіха

Якщо ви користуєтеся скрабами для тіла, тоді волоські горіхи – це чудовий спосіб заощадити на догляді за собою. Шкаралупу потрібно подрібнити у ступці чи блендері до стану порошку, а тоді змішати його з просушеною кавовою гущею та додати олію на вибір.

Мульчування

Шкаралупа волоських горіхів – це чудова садова мульча, що може забезпечити ізоляцію для рослин та довго зберігати вологу у ґрунті. Окрім того, вона природним чином придушує бур'яни, а також повільно розкладається, вивільняючи у ґрунт безліч корисних речовин, пише Ecoshell.

Полірування дерева та інших поверхонь

Подрібнена шкаралупа горіхів – це неймовірний абразив, який можна використовувати для миття посуду, металевих виробів та навіть садових інструментів. Особливість шкаралупи полягає в тому, що за якісного подрібнення вона не подряпає матеріал, зате якісно прибере будь-який бруд.



Горіхова шкаралупа ідеально полірує поверхні / Фото Pexels

Барвник

Відвар горіхової шкаралупи можна використати як натуральний барвник насиченого коричневого кольору. Ідеально підходить для штучного зістарення паперу, фарбування тканини та декоративних виробів.

Розпалювання

Шкаралупу можна закидати у піч чи багаття як розпалювач – вона чудово горить та довго тліє. За допомогою цього "кухонного відходу" можна досить легко заощадити на магазинному розпалювачі.

