Не викидайте шкаралупу від волоських горіхів: в побуті вона просто незамінна
Шкаралупа волоських горіхів – це щось, що більшість людей сприймають як сміття та без зайвих роздумів викидають у смітник. Втім, вона може бути значно кориснішою, ніж ви думаєте.
Шкаралупа з волоського горіха – це просто незамінна річ і в домі, і на городі. Чимало людей просто не знають, як використати її потенціал на повну, повідомляє 24 Канал з посиланням на Times of India.
Як можна використати горіхові шкаралупки?
Форми для десертів
Шкаралупа від волоських горіхів може стати екологічною та цікавою формою для шоколаду, десертів та будь-яким солоним стравам. Для того, аби приготувати смачний десерт, потрібно просто розтопити трохи шоколаду та залити його у якісно очищені шкаралупи. Після цього наповнити горішками, кремом чи сиром та заморозити.
Скраб зі шкаралупи волоського горіха
Якщо ви користуєтеся скрабами для тіла, тоді волоські горіхи – це чудовий спосіб заощадити на догляді за собою. Шкаралупу потрібно подрібнити у ступці чи блендері до стану порошку, а тоді змішати його з просушеною кавовою гущею та додати олію на вибір.
Мульчування
Шкаралупа волоських горіхів – це чудова садова мульча, що може забезпечити ізоляцію для рослин та довго зберігати вологу у ґрунті. Окрім того, вона природним чином придушує бур'яни, а також повільно розкладається, вивільняючи у ґрунт безліч корисних речовин, пише Ecoshell.
Полірування дерева та інших поверхонь
Подрібнена шкаралупа горіхів – це неймовірний абразив, який можна використовувати для миття посуду, металевих виробів та навіть садових інструментів. Особливість шкаралупи полягає в тому, що за якісного подрібнення вона не подряпає матеріал, зате якісно прибере будь-який бруд.
Горіхова шкаралупа ідеально полірує поверхні / Фото Pexels
Барвник
Відвар горіхової шкаралупи можна використати як натуральний барвник насиченого коричневого кольору. Ідеально підходить для штучного зістарення паперу, фарбування тканини та декоративних виробів.
Розпалювання
Шкаралупу можна закидати у піч чи багаття як розпалювач – вона чудово горить та довго тліє. За допомогою цього "кухонного відходу" можна досить легко заощадити на магазинному розпалювачі.
