Як зробити гелеву свічку за 15 хвилин: служитиме місяцями
- Гелева свічка, яку можна зробити за 15 хвилин, горить довше за парафінову і може використовуватися для освітлення та обігріву.
- Для виготовлення потрібні етиловий чи ізопропиловий спирт, загущувач, жаростійка ємність, гніт та кришка для гасіння свічки.
Під час постійних відключень світла, свічки у вечірню пору стають необхідністю. Справжнім порятунком може стати гелева свічка, яку легко зробити самостійно всього за 15 хвилин.
Виготовити свічку вдома можна без будь-яких складнощів чи спеціального обладнання, пише 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA. Гелева свічка є безпечною у використанні й підійде для побутових потреб.
Що треба знати про гелеву свічку?
Гелева свічка здатна горіти набагато довше за парафінову. Вона підходить для освітлення приміщення чи обігріву. Її основою є горючий гель на базі спирту із загущувачем. Під час запалювання гель нагрівається, випаровуючи спирт та забезпечуючи стабільний вогонь.
Свічку можна використовувати багато разів. Достатньо лише в ємність додати порцію нового гелю після вигоряння попереднього. У порівнянні з парафіновою свічкою, гелева горить набагато довше. Одна порція може освітлювати приміщення впродовж кількох годин.
А ще важливою перевагою є виділяння тепла, тож нею можна підігріти їжу, звичайні свічки з цим так не впораються. Повторне використання свічки робить її економнішою, бо місткість і гніт можна використовувати багато разів.
Що потрібно для створення гелевої свічки?
Основним компонентом є етиловий чи ізопропиловий спирт високої концентрації (не менше 90%). Також потрібен загущувач – карбопол чи спеціальний агент для косметичних засобів, щоб перетворити спирт на гель.
Також потрібно знайти жаростійку ємність – це може бути металева банка чи склянка. Для створення полум’я знадобиться гніт. Його можна зробити з бавовняної тканини чи придбати вже готовий. Додатково потрібна кришка для гасіння свічки.
Як самостійно зробити гелеву свічку?
Процес створення гелевої свічки займе приблизно 15 хвилин. Спочатку потрібно розчинити загущувач в невеликій кількості спирту, щоб отримати однорідну суміш.
Далі треба додати решту спирту й все ретельно перемішати до утворення гелеподібної консистенції без грудочок.
Готовий гель потрібно перелити в підготовлену місткість й вставити гніт так, щоб він міцно тримався в центрі. Суміш може постояти 15 хвилин для стабілізації, після чого свічку можна використовувати.
Чому свічки з парафіну погані?
Бюджетні парафінові свічки можуть бути небезпечними для здоров'я, оскільки виділяють токсичні сполуки, такі як толуол і бензол, пише Interia Kobieta. Ці речовини вважаються канцерогенними й містяться у вихлопних газах дизельного палива. Використання таких свічок мають негативні наслідки для здоров’я. Часте вдихання парафіну в закритих та погано провітрювальних приміщеннях здатне призвести до головної болі та проблем з диханням.
